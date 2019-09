Daniel Ricciardo heeft het ondanks een tot dusver wat tegenvallend seizoen bij Renault uitstekend naar zijn zin in de Formule 1. De Australiër ziet ook voldoende perspectief bij het Franse team.

De dertigjarige Ricciardo strijdt niet meer om de podiumplekken, zoals hij in zijn periode bij Red Bull Racing gewend was. Desondanks benadrukt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar dinsdag tegenover de BBC dat hij geen spijt heeft van zijn overstap. "Het voelt nog steeds goed."

"Natuurlijk zijn er momenten geweest waarop we minder presteren dan ik had gehoopt", geeft Ricciardo toe. Tijdens de race in Oostenrijk baalde hij het meest van de tegenvallende prestaties.

"Er gingen tijdens de race allerlei gedachten door mijn hoofd. Ik reed daar rond, maar ik dacht: ik wil hier helemaal niet zijn", zegt Ricciardo, die in die race als twaalfde eindigde.

"Het was een van de slechtste weekenden, maar ik voelde juist toen mijn passie en liefde voor de sport en hoe graag ik met Renault vooraan wil terugkeren."

Renault hoopte dit jaar de aansluiting bij de drie topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull te vinden, maar het gat is alleen maar groter geworden. Ricciardo, die met 34 punten achtste staat in de WK-stand, spreekt desondanks van een leerzaam jaar. "Door sommige van deze tegenslagen is dit jaar heel positief voor mij geweest en het heeft me er echt toe aangezet dat ik meer wil bereiken."

Daniel Ricciardo eindigde dit jaar nog niet op het podium. (Foto: Getty Images)

Ricciardo niet van plan om Renault te verlaten

Ricciardo maakte vorig jaar in augustus bekend dat hij Red Bull Racing na vijf jaar ging verlaten voor Renault. Hij ligt ook in 2020 nog vast bij de Franse renstal en is niet van plan te vertrekken. Volgend seizoen is niet Nico Hülkenberg maar Esteban Ocon zijn nieuwe teamgenoot.

"Of ik wil blijven? Ja, want in het ideale plaatje gaan we stappen maken", legt Ricciardo uit. "Ik heb met mijn volle verstand voor Renault gekozen. Het was niet mijn bedoeling om ergens een tussenstop van twee jaar te maken. Ik weet dat mensen dat nog steeds denken, maar ik wil echt dat dit gaat werken."

Ricciardo zette twee weken geleden zijn beste prestatie van dit seizoen neer met een vierde plaats in de Grand Prix van Italië. De Australiër wist vanaf het begin al dat het een moeilijk jaar zou worden. "Ook als we elk weekend zesde zouden worden, weet ik dat er een groter doel is en dat we nog niet zijn waar we willen zijn. Ik was daar wel op voorbereid."

Ricciardo kan ook bij Renault genieten van het racen. "De kwalificaties zijn een stuk spannender dan vorig jaar", stipt hij aan als positief punt. "Het gevecht ging toen vooral tussen mij en Max Verstappen, maar dit jaar gaat het tussen het hele middenveld. Dat is zeker iets waardoor mijn bloed snel blijft stromen."

De coureurs in de Formule 1 bereiden zich momenteel voor op de Grand Prix van Singapore. De vijftiende race van het seizoen begint zondag om 14.10 uur (Nederlandse tijd). De eerste vrije training is vrijdag om 10.30 uur.