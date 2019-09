In navolging van de Formule 1 komen ook de Formule 2 en Formule 3 volgend jaar mei naar Zandvoort. De races in de opstapklassen worden in hetzelfde weekend verreden als de Grand Prix in de koningsklasse.

Zowel het Formule 2- als Formule 3-seizoen begint in het weekend van 20 tot en met 22 maart in Bahrein, waarna Zandvoort tussen 1 en 3 mei het decor is voor het tweede raceweekend.

Dit seizoen is Nyck de Vries de enige Nederlander in de Formule 2. De 24-jarige Fries is hard op weg naar de wereldtitel en maakte onlangs bekend dat hij volgend jaar in de Formule E rijdt.

In de Formule 3 rijden landgenoten Richard Verschoor en Bent Viscaal. Na zeven van de acht raceweekenden is Verschoor de nummer twaalf in de WK-stand en bezet Viscaal de vijftiende plek.

Formule 1-race werd in mei al aangekondigd

Voor meer circuits geldt dat de Formule 1-, Formule 2- en Formule 3-races er in hetzelfde weekend worden verreden. In 2020 is dat ook in Spanje, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, België, Italië en Rusland het geval.

Halverwege mei werd na veel speculatie al bekend dat de Formule 1 na 35 jaar terugkeert naar Zandvoort. Het circuit en het Formula One Management (FOM) kwamen een contract voor drie jaar overeen.

Tussen 1952 en 1985 werd er jaarlijks - met uitzondering van vier jaar - een Formule 1-race georganiseerd in de kustplaats. Na 1985 kreeg de organisatie het budget niet meer rond en raakte Nederland zijn Grand Prix in de koningsklasse van de autosport kwijt.