Op het Marina Bay Street Circuit in Singapore wordt komend weekend de 15e van de 21 Grands Prix van het seizoen verreden. Voormalig Formule 1-coureur Michael Bleekemolen beantwoordt vijf vragen over de enige nachtrace van het jaar.

Sinds 2009 stond Red Bull hier altijd op het podium, maar Verstappen won nog nooit in Singapore. Gaat het er dit jaar wel van komen?

Bleekemolen: "Als de techniek hem niet in de steek laat, dan geef ik hem echt een goede kans om te winnen. Dit is echt zo'n baan waar hij boven iedereen uitsteekt."

"Het circuit in Singapore lijkt op dat van Oostenrijk, waar Verstappen de laatste twee races won. Er zijn veel combinaties van snelle en trage bochten en weinig lange rechte stukken. Dat is echt zijn ding. Toch voorspel ik een zege voor Lewis Hamilton, voor Verstappen en Charles Leclerc."

Max Verstappen in Singapore 2015 (Toro Rosso): achtste

2016 (Red Bull): zesde

2017 (Red Bull): uitgevallen

2018 (Red Bull): tweede

Met een uitvalbeurt in België en een achtste plaats in Italië is Verstappen moeizaam uit de zomerstop gekomen. Gaat dat invloed hebben op de race in Singapore?

"Ik denk wel dat Verstappen tijdens de eerste ronde iets voorzichtiger zal rijden. Zowel in België als Italië ging het daar mis. Zeker in Italië kon hij daar niet veel aan doen, zulke dingen gebeuren gewoon in de drukte."

"Verstappen is nog een jonge gast en die zijn gedreven om zich te laten zien. Als hij zondag in zijn auto stapt, is hij die vorige races al snel weer vergeten."

Starttijden GP Singapore Eerste training: vrijdag 10.30 uur

Tweede training: vrijdag 14.30 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 14.10 uur

Charles Leclerc is de man in vorm, de Ferrari-coureur won de laatste twee races en heeft nog maar drie punten achterstand op Verstappen in de WK-stand. Vormt hij een serieuze bedreiging voor de derde plaats?

"Dat denk ik wel, het kon nog een mooie strijd worden. Verstappen zal geen wereldkampioen worden, maar het zou mooi zijn als hij de derde plek weet vast te houden."

"Ik denk dat Ferrari een iets betere auto heeft dan Red Bull, maar er komen nog wel een paar circuits aan die Verstappen goed liggen. Het is voor hem te hopen dat Ferrari niet wat extra pk's op de auto weet te schroeven, anders wordt het een lastig verhaal."

WK-stand 1. Lewis Hamilton (Mercedes) 284 punten

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 221 punten

3. Max Verstappen (Red Bull) 185 punten

4. Charles Leclerc (Ferrari) 182 punten

5. Sebastian Vettel (Ferrari) 169 punten

6. Pierre Gasly (Red Bull/Toro Rosso) 65 punten

Singapore is de enige nachtrace van het seizoen en geldt vanwege de hitte en hoge luchtvochtigheid als een van de zwaarste Grands Prix van het jaar. Hoe moeten de coureurs hiermee omgaan?

"Het zijn allemaal jonge gasten die goed getraind zijn. Alle teams hebben specialisten in huis die precies weten hoe ze zich voor moeten bereiden. Je moet ook weer niet te hard trainen, anders is je lichaam al uitgeput voor de race begint."

"Racen op een stratencircuit is altijd zwaarder dan een permanent circuit. Doordat de baan smal is, kun je je geen foutje permitteren, dat vergt nog meer van je concentratie. Doordat het donker is, is het ook net even anders rijden, al is de baan in Singapore zo goed verlicht dat het bijna daglicht lijkt."

Formule 1-coureurs bereiden zich speciaal voor op de zware omstandigheden in Singapore, zoals hier Valtteri Bottas. (Foto: Instagram)

Tot slot: op een stratenciruit is het altijd lastig om in te halen. Vorig jaar was de top zes van de kwalificatie in Singapore exact gelijk aan de top zes van de race-uitslag. Verwacht je opnieuw een dergelijk scenario?

"Het is inderdaad heel lastig om hier in te halen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Monaco, toch hebben we daar gezien dat Verstappen het probeerde bij Hamilton. Maar de huidige auto's zijn zo ontworpen dat inhalen nu eenmaal niet gemakkelijk is."