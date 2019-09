Teambaas Franz Tost denkt niet dat hij Alexander Albon nog terugziet bij Toro Rosso. De Oostenrijker verwacht dat de Britse Thai ook na dit seizoen teamgenoot van Max Verstappen is bij Red Bull Racing.

"Ik vrees dat we hem kwijt zijn, al weet je in de Formule 1 nooit hoe het loopt", zegt de 63-jarige Tost donderdag tegen persbureau Reuters.

Albon werd exact een maand geleden gepromoveerd naar Red Bull, waar hij de vervanger is van Pierre Gasly. De Fransman kende een zeer tegenvallend eerste half jaar bij het topteam en werd teruggezet naar Toro Rosso.

Tost voelt geen wrok. "Ik zou pas klagen als Red Bull coureurs van buitenaf zou vastleggen, dan zouden we een serieus probleem hebben. Zolang onze coureurs goed genoeg zijn, is het prima", zegt hij.

De 23-jarige Albon kende een prima begin van zijn tijd bij Red Bull. Hij eindigde als vijfde in de Belgische Grand Prix en werd afgelopen zondag zesde in Italië.

'Promotie Abon is het beste scenario'

Voor Tost is de promotie van Albon, die in ieder geval tot het einde van dit Formule 1-seizoen voor Red Bull rijdt, een compliment voor het werk dat geleverd wordt bij satellietteam Toro Rosso.

"Ik ben hier meer dan blij mee. Het geeft me een goed gevoel als een rijder naar Red Bull vertrekt en daar races wint. Dat is het beste scenario, want dan weten we dat we ons huiswerk hebben gedaan."

Het seizoen gaat volgende week zondag verder met de Grand Prix van Singapore op een circuit dat Red Bull goed ligt. Verder wordt dit jaar nog geracet in Rusland, Japan, Mexico, de Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi.

Albons teamgenoot Max Verstappen won in de eerste seizoenshelft de Grands Prix van Oostenrijk en Duitsland, stond in totaal vijf keer op het podium en is in de WK-stand de nummer drie achter het Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.