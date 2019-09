Nyck de Vries heeft de deur naar de Formule 1 nog niet definitief gesloten. De Nederlander, die woensdag werd gepresenteerd bij het Formule E-team van Mercedes, beseft wel dat het lastig wordt om de koningsklasse van de autosport te halen.

"De laatste vijf, zes jaar zijn alle kampioenen uit de Formule 2 direct of indirect gepromoveerd naar de Formule 1", zegt de 24-jarige De Vries donderdag tegen De Telegraaf.

"Als ik mijn doelen in de Formule 2 kan bereiken en het kampioenschap win, kan ik deze stap met vrede maken en ook echt accepteren. Ik denk ook niet dat de Formule 1 al een gesloten boek is, al is dit wel een andere stap."

De Vries gaat riant aan de leiding in het Formule 2-kampioenschap en kan de titel tijdens het eerstvolgende Grand Prix-weekend in Rusland al veiligstellen.

De coureur uit Sneek gaat de Formule E combineren met het WEC-kampioenschap. Daarnaast blijft hij ook simulatorwerk verrichten voor het Formule 1-team van Mercedes.

Nyck de Vries gaat riant aan de leiding in het Formule 2-kampioenschap. (Foto: Pro Shots)

'F1 voor elke coureur ultieme doel'

"Voor elke coureur blijft Formule 1 het ultieme doel", vervolgt De Vries, die eind 2018 het talentenprogramma van Formule 1-team McLaren verliet.

"Natuurlijk heb ik ook naar die opties gekeken, maar je moet niet vergeten dat de markt in de Formule 1 op dit moment redelijk op slot zit. Daarnaast zijn er nog best veel stoeltjes voor rijders die sponsoring meenemen."

In tegenstelling tot De Vries lijkt zijn belangrijkste concurrent in het Formule 2-kampioenschap, Nicholas Latifi, wel een plek in de Formule 1 te bemachtigen. De kapitaalkrachtige Canadees is al testrijder van Williams en vervangt in 2020 waarschijnlijk Robert Kubica.

"Ik denk dat ik een uitzondering op de regel ben. De laatste vijf, zes jaar zijn alle kampioenen uit de Formule 2 direct of indirect gepromoveerd naar de Formule 1. Ik blijf werkzaam in de simulator voor Mercedes. We zien wel wat de toekomst brengt."

Het Formule E-seizoen 2019/2020 begint op 22 november in Saoedi-Arabië. Een week later is het laatste raceweekend in de Formule 2.