Nyck de Vries zal in het komende Formule E-seizoen een van de twee coureurs zijn van Mercedes. Het Duitse merk doet vanaf november voor het eerst met een eigen team mee aan de raceklasse voor elektrische auto's.

De Vries gaat bij het Mercedes-Benz EQ Formula E Team een coureursduo vormen met Stoffel Vandoorne. De Belg, die in 2017 en 2018 namens McLaren in de Formule 1 reed, was vorig seizoen namens het aan Mercedes gelieerde HWA al actief in de Formule E.

De Vries is momenteel bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 2. Met nog vier races te gaan - twee in Rusland en twee in de Verenigde Arabische Emiraten - gaat de 24-jarige Nederlander ruim aan de leiding in de WK-stand.

De Fries meldde vorige maand al dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen in het voorportaal van de Formule 1. Hij hoopte op een plekje in de koningsklasse, maar de mogelijkheden daarvoor zijn beperkt.

Het Formule E-seizoen 2019/2020 begint op 22 november in Saoedi-Arabië. Een week later is het laatste raceweekend in de Formule 2.

De Vries wordt de tweede Nederlandse coureur in de Formule E. Robin Frijns (Envision Virgin Racing) begint aan zijn vierde jaar in de klasse, waarin hij vorig seizoen als vierde eindigde.