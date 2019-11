De Formule 1-grid van volgend jaar is grotendeels bekend. Wie rijdt waar in 2020 en wie heeft de beste papieren voor het overgebleven stoeltje? Een overzicht.

Mercedes

Lewis Hamilton: De zesvoudig wereldkampioen verlengde in de zomer van 2018 zijn contract bij Mercedes met twee seizoenen. Hamilton rijdt al sinds 2013 voor de Duitse stal.

Valtteri Bottas: Tijdens de zomerstop eerder dit jaar maakte Mercedes bekend dat de samenwerking met Bottas met één jaar zou worden verlengd. De Fin is sinds 2017 in dienst bij de formatie van teambaas Toto Wolff.

Ferrari

Charles Leclerc: De Monegask debuteerde dit jaar bij Ferrari nadat hij vorig jaar zijn Formule 1-debuut bij Sauber maakte. Zijn contract loopt eind 2020 af.

Sebastian Vettel: De Duitser heeft in 2017 een contract getekend dat hem tot en met 2020 aan het Italiaanse team bindt. Seizoen 2020 wordt zijn zesde jaar bij de 'Scuderia'.

Red Bull Racing

Max Verstappen: De Nederlander tekende in 2017 een nieuw contract en ligt tot en met 2020 vast bij Red Bull. Hij maakte in 2016 tijdens het seizoen de overstap van Toro Rosso naar Red Bull Racing.

Alexander Albon: De in Londen geboren Thai maakte dit jaar zijn debuut in de Formule 1. De eerste twaalf races reed hij bij Toro Rosso, maar in de zomerstop verving Albon Pierre Gasly bij Red Bull, dat nu dus aan hem vasthoudt.

McLaren

Carlos Sainz: McLaren maakte in juli bekend dat de samenwerking met Sainz met één seizoen werd verlengd. Het zal zijn tweede jaar in dienst van de stal uit Woking worden, nadat hij eind 2018 overkwam van Renault.

Lando Norris: Net als bij Sainz werd dit jaar ook het contract van Norris met één seizoen verlengd. De Brit maakte eerder dit seizoen zijn Formule 1-debuut bij McLaren.

Renault

Daniel Ricciardo: De Australiër kwam voorafgaand aan dit seizoen verrassend over van Red Bull. Zijn contract loopt eind 2020 af.

Esteban Ocon: Na één jaar afwezigheid keert Ocon terug in de Formule 1. Hij tekende in juli een contract dat hem voor twee seizoenen bindt aan het Franse team. Ocon komt uit het opleidingsprogramma van Mercedes en reed in zowel 2017 als 2018 bij Force India, het huidige Racing Point.

Toro Rosso

Daniil Kvyat: Red Bull-topman Helmut Marko bevestigde tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore dat de Rus ook in 2020 bij Toro Rosso rijdt.

Pierre Gasly: Een paar minuten na het nieuws dat Alexander Albon bij Red Bull Racing zou blijven, maakte Toro Rosso bekend dat ook de Fransman blijft. Gasly keerde in de zomerstop terug na een korte en teleurstellende periode bij Red Bull.

V.l.n.r.: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Pierre Gasly en Max Verstappen. (Foto: Red Bull Content Pool)

Racing Point

Sergio Pérez: De Mexicaan verlengde in augustus zijn aflopende verbintenis bij Racing Point met drie seizoenen.

Lance Stroll: De zoon van Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll heeft een doorlopende verbintenis bij zijn huidige werkgever. Het is niet precies bekend wanneer het contract van Stroll afloopt.

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen: De Fin maakte afgelopen winter de overstap van Ferrari naar Alfa Romeo. De wereldkampioen uit 2007 ligt tot eind 2020 bij het Zwitserse team vast.

Antonio Giovinazzi: Ondanks een moeizaam seizoen mag de 25-jarige Italiaan zich opmaken voor zijn tweede seizoen in de Formule 1. Dat is slecht nieuws voor Nico Hülkenberg, die werd genoemd als potentiële nieuwe Alfa Romeo-coureur.

Haas F1

Romain Grosjean: In de wandelgangen werd gesproken over een mogelijk vertrek van de Zwitser, maar Haas denkt baat te hebben bij zijn ervaring en houdt dus ook volgend jaar aan hem vast.

Kevin Magnussen: De Deen begint in 2020 aan zijn vierde seizoen bij de Amerikaanse renstal. Zijn contract loopt aan het eind van dat jaar af.

Williams

George Russell: De Formule 2-kampioen van 2018 staat onder contract bij Mercedes en wordt net als in het huidige seizoen ook in 2020 uitgeleend aan Williams.

Alexander Albon debuteerde tijdens de Grand Prix van België voor Red Bull Racing. (Foto: Red Bull Content Pool)

Nog één plaats onbezet

Er is nog één stoeltje voor 2020 te vergeven en dat is bij Williams. De geplaagde stal uit Grove zoekt naar een vermogende coureur en lijkt uit te komen bij Nicholas Latifi, die nu al testrijder is bij het team.

De Canadees staat tweede in het Formule 2-kampioenschap en komt uit een zeer vermogende familie. Dat maakt hem extra interessant voor Williams, een team dat in financieel zwaar weer verkeert.

Robert Kubica maakte voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Singapore bekend te zullen vertrekken bij Williams.

De Nederlander Nyck de Vries (24), die het kampioenschap in de Formule 2 dit jaar won, maakt in 2020 de overstap naar het Formule E-team van Mercedes.