De Formule 1-grid van volgend jaar begint steeds meer vorm te krijgen. Wie rijdt waar in 2020 en wie heeft de beste papieren voor de overgebleven stoeltjes? Een overzicht.

Mercedes

Lewis Hamilton: De vijfvoudig wereldkampioen verlengde in de zomer van 2018 zijn contract bij Mercedes met twee seizoenen. Hamilton rijdt al sinds 2013 voor de Duitse stal.

Valtteri Bottas: Tijdens de zomerstop eerder dit jaar maakte Mercedes bekend dat de samenwerking met Bottas met één jaar zou worden verlengd. De Fin is sinds 2017 in dienst bij de formatie van teambaas Toto Wolff.

Ferrari

Charles Leclerc: De Monegask debuteerde dit jaar bij Ferrari nadat hij vorig jaar zijn Formule 1-debuut bij Sauber maakte. Zijn contract loopt eind 2020 af.

Sebastian Vettel: De Duitser heeft in 2017 een contract getekend dat hem tot en met 2020 aan het Italiaanse team bindt. Seizoen 2020 wordt zijn zesde jaar bij de 'Scuderia'.

Red Bull Racing

Max Verstappen: De Nederlander tekende in 2017 een nieuw contract en ligt tot en met 2020 vast bij Red Bull. Hij maakte in 2016 tijdens het seizoen de overstap van Toro Rosso naar Red Bull Racing.

McLaren

Carlos Sainz: McLaren maakte in juli bekend dat de samenwerking met Sainz met één seizoen werd verlengd. Het zal zijn tweede jaar in dienst van de stal uit Woking worden, nadat hij eind 2018 overkwam van Renault.

Lando Norris: Net als bij Sainz werd dit jaar ook het contract van Norris met één seizoen verlengd. De Brit maakte eerder dit seizoen zijn Formule 1-debuut bij McLaren.

Renault

Daniel Ricciardo: De Australiër kwam voorafgaand aan dit seizoen verrassend over van Red Bull. Zij contract loopt eind 2020 af.

Esteban Ocon: Na één jaar afwezigheid keert Ocon terug in de Formule 1. Hij tekende in juli een contract dat hem voor twee seizoenen bindt aan het Franse team. Ocon komt uit het opleidingsprogramma van Mercedes en reed in zowel 2017 als 2018 bij Force India, het huidige Racing Point.

Toro Rosso

Toro Rosso heeft nog geen coureurs onder contract staan voor 2020.

V.l.n.r.: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Pierre Gasly en Max Verstappen. (Foto: Red Bull Content Pool)

Racing Point

Sergio Pérez: De Mexicaan verlengde in augustus zijn aflopende verbintenis bij Racing Point met drie seizoenen.

Lance Stroll: De zoon van Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll heeft een doorlopende verbintenis bij zijn huidige werkgever. Het is niet precies bekend wanneer het contract van Stroll afloopt.

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen: De Fin maakte afgelopen winter de overstap van Ferrari naar Alfa Romeo. De wereldkampioen uit 2007 ligt tot eind 2020 bij het Zwitserse team vast.

Haas F1

Kevin Magnussen: De Deen begint in 2020 aan zijn vierde seizoen bij de Amerikaanse renstal. Zijn contract loopt aan het eind van dat jaar af.

Williams

George Russell: De regerend Formule 2-kampioen staat onder contract bij Mercedes en wordt net als in het huidige seizoen ook in 2020 uitgeleend aan Wiliams.

Nog zes plaatsen onbezet

In totaal zijn er nog zes stoeltjes voor 2020 te vergeven: twee bij Toro Rosso, één bij Haas, één bij Red Bull, één bij Alfa Romeo en één bij Williams.

De plek bij topteam Red Bull Racing is het meest begeerd. Alexander Albon rijdt sinds de Grand Prix van België bij het team van Verstappen en als hij goed presteert, is het aannemelijk dat hij ook volgend jaar in de Red Bull zal zitten.

Pierre Gasly en Daniil Kvyat blijven in beeld voor een Red Bull-zitje zei Helmut Marko, hoofd van Red Bulls talentenprogramma, bij de aanstelling van Albon. Maar omdat zowel Kvyat als Gasly al eens is gedegradeerd van Red Bull naar Toro Rosso lijkt het niet reëel dat een van die twee coureurs ook daadwerkelijk de teamgenoot van Verstappen zal worden.

Voor Toro Rosso zijn Gasly en Kvyat ook in 2020 uiteraard wél serieuze kandidaten, vooral ook omdat Red Bull weinig eigen talenten achter de hand heeft.

Alexander Albon debuteerde tijdens de Grand Prix van België voor Red Bull Racing. (Foto: Red Bull Content Pool)

Hülkenberg als alternatief voor Albon

Ondanks dat Red Bull-teambaas Christian Horner graag een coureur uit de eigen opleiding bij zijn team ziet, is het aannemelijk dat de stal van Verstappen ook buiten de eigen kweekvijver gaat kijken in het geval de prestaties van Albon tegenvallen. Een logisch alternatief lijkt dan Nico Hülkenberg te zijn, die aan het eind van dit seizoen moet vertrekken bij Renault.

De Duitser doet niet veel onder voor zevenvoudig Grand Prix-winnaar Ricciardo. De ervaren Hülkenberg zou met zijn ervaring van waarde kunnen zijn voor Red Bull, ook bijvoorbeeld als het gaat om het afstellen van de auto.

Ook voor het team van Haas is Hülkenberg in beeld om in dienst te komen, zo bevestigde teambaas Günther Steiner tijdens het Grand Prix-weekend in België. Romain Grosjean mag volgens diezelfde Steiner - ondanks een zeer wisselvallig seizoen - eveneens hopen op contractverlenging bij zijn huidige werkgever.

Romain Grosjean weet nog niet of zijn contract bij Haas wordt verlengd. (Foto: Pro Shots)

Giovinazzi hoopt bij Alfa te blijven

Bij Alfa Romeo heeft Antonio Giovinazzi de beste papieren om zijn plek te behouden. Tijdens de Italiaanse Grand Prix meldden verschillende media dat zijn aflopende contract bij Alfa zelfs al zou zijn verlengd, maar een bevestiging van het team bleef dat weekend uit.

Een kaper op de kust is mogelijk Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. De twintigjarige Formule 2-coureur maakt onderdeel uit van het talentenprogramma van Ferrari, dat een samenwerkingsverband met Alfa Romeo heeft.

Dat Schumacher de Formule 1 gaat halen lijkt door zijn achternaam een zekerheid te zijn, maar of dat volgend jaar gaat lukken is de vraag. De Duitser moet minstens als zesde in het Formule 2-kampioenschap eindigen om de benodigde punten op zijn superlicentie te verzamelen.

Rijdt Mick Schumacher in 2020 in de Formule 1? (Foto: Pro Shots)

Williams zoekt vermogende coureur

Ook bij Williams is nog een plek vrij. De geplaagde stal uit Grove zoekt naar een vermogende coureur en lijkt uit te komen bij Nicholas Latifi, de huidig testrijder van het team. De Canadees staat tweede in het Formule 2-kampioenschap en komt uit een zeer vermogende familie. Dat maakt hem extra interessant voor Williams, een team dat in financieel zwaar weer verkeert.

De huidige coureur Robert Kubica is volgens teambaas Claire Williams ook nog in de race voor een stoeltje in 2020. De Pool neemt naar verluidt 15 miljoen euro per jaar aan sponsorgeld mee, maar het is de vraag of hij tegen het vermogen van Latifi op kan bieden. Zijn matige resultaten van dit jaar zullen ook niet erg meehelpen aan de onderhandelingstafel.

De Nederlander Nyck de Vries (24), die riant aan de leiding staat van het Formule 2-kampioenschap, lijkt naast een Formule 1-stoeltje te grijpen. De Fries vertrok eind 2018 bij het talentenprogramma van McLaren en is niet meer gelieerd aan een Formule 1-team.

Daarnaast beschikt hij niet over een grote hoeveelheid sponsorgeld, waardoor hij in beeld bij een team als Williams zou kunnen komen. Een plek in bijvoorbeeld de Formule E lijkt dan ook een realistischer doel voor De Vries te zijn.