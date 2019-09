Het Formule 1-team van Haas heeft maandag per direct afscheid genomen van titelsponsor Rich Energy. Daarmee komt een einde aan een lange soap.

"Haas F1 en Rich Energy hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking in het Formule 1-kampioenschap per direct te beëindigen", meldt de Amerikaanse renstal in een verklaring.

"Door een herstructurering moet Rich Energy zijn mondiale strategie herzien. Daarom hebben Haas F1 en Rich Energy geconcludeerd dat het voor beide partijen het beste is om uit elkaar te gaan."

Twee maanden geleden leek er al een breuk te zijn tussen het Formule 1-team en de hoofdsponsor toen Rich Energy ruim een week na de Grand Prix van Oostenrijk via een tweet meldde te stoppen met de samenwerking vanwege de slechte prestaties van Haas.

"We willen Red Bull Racing verslaan en het is onacceptabel dat we in Oostenrijk achter Williams eindigden. Daarnaast hebben de politieke spelletjes in de Formule 1 een slechte invloed op ons bedrijf. We wensen het team het beste", schreef Rich Energy.

Haas F1-teambaas Guenther Steiner was verrast door die tweet, maar ontkende dat het contract met de sponsor was beëindigd. Maandag hebben de partijen toch afscheid van elkaar genomen.

Haas reed drie jaar zonder titelsponsor

Haas neemt sinds 2016 deel aan de Formule 1. De voorgaande drie seizoenen reed het team zonder echte titelsponsor, maar werd het bedrijf door de Amerikaanse eigenaar Gene Haas zelf gepromoot. Eigenaar Haas is multimiljonair en heeft naast zijn Formule 1-team ook een succesvol team in het Amerikaanse Nascar.

Haas staat dit seizoen na 14 van de 22 Grands Prix op de negende plaats in de WK-stand voor constructeurs. Alleen Williams (1) heeft minder punten dan de 26 van Haas. Kevin Magnussen staat zestiende met achttien punten en Romain Grosjean is de nummer zeventien in de WK-stand met acht punten.

Het Formule 1-seizoen gaat over een kleine twee weken verder met de Grand Prix van Singapore.