Met poleposition, winst voor tienduizenden uitzinnige Ferrari-fans en een stap omhoog in de WK-stand beleefde Charles Leclerc het beste weekend uit zijn loopbaan. Zijn gretigheid en meedogenloosheid doen vooral denken aan de topjaren van een andere topcoureur: teamgenoot Sebastian Vettel.

Na de zoveelste fout in dienst van Ferrari is de geruchtenmolen over de toekomst van Vettel bij de Scuderia weer volledig aangeslingerd. De spin in de Variante Ascari volgde op een weekend in Spa-Francorchamps waarin de Duitser al volledig werd overklast door Leclerc.

De viervoudig wereldkampioen lijkt de gretigheid die zijn jonge teammaat laat zien volledig kwijt te zijn. Symbolisch was de kwalificatie op zaterdag in Italië.

Nergens is de tow, of slipstream, zo belangrijk als op Monza. De Ferrari-coureurs hadden afgesproken dat ze elkaar in het slotstuk van de kwalificatie op sleeptouw zouden nemen. Vettel reed eerst voor Leclerc, die daarin zijn snelste tijd reed. De jonge Monegask zou daarna voor zijn teamgenoot gaan rijden, zodat ook Vettel met minder luchtweerstand over de lange rechte stukken kon gaan. Een normale afspraak binnen een team.

Nadat Vettel zijn taak had volbracht, liet Leclerc het echter opzichtig afweten. "What a mess", oordeelde hij na afloop over de boordradio. "Maar goed, ik heb pole", voegde hij opgelucht toe.

Sebastian Vettel op het circuit van Monza. (Foto: Getty Images)

Vettel en Binotto boos op Leclerc

Bij Ferrari intern waren de rapen inmiddels gaar. Vettel was terecht boos dat Leclerc hem geen tow had gegeven. Ook teambaas Mattia Binotto was woest op zijn coureur, die zich niet aan de afspraken had gehouden. Maar na de winst van Leclerc zondag meldde de teambaas zich over de radio: "Alles is vergeven."

Je kunt alles maken, zolang je maar wint. Het doet denken aan de toptijd van Vettel bij Red Bull Racing. Als jong talent kwam de Duitser in 2009 bij het team in opkomst, naast de ervaren Mark Webber.

Een truc zoals Leclerc zaterdag liet zien had Vettel in de jaren bij Red Bull ook uit kunnen halen. Sterker nog, hij ging nog verder. Het belangrijkste voorbeeld is zonder meer 'Mulit 21-gate', tijdens de Maleisische Grand Prix van 2013.

Webber reed in de slotfase met Vettel achter zich op de winst af. Binnen het destijds dominante team was afgesproken dat de leidende coureur in die fase van de race mocht winnen. Beide coureurs zouden hun motor terugschroeven en naar de finish rijden.

Dat deed Webber dan ook, maar Vettel niet. Meedogenloos reed hij op de Australiër af, haalde hem in en won de race. Het enige dat teambaas Christian Horner kon uitbrengen was: "This is silly, Seb."

Sebastian Vettel en Mark Webber na afloop van de Maleisische Grand Prix in 2013. (Foto: Getty Images)

Alles moest wijken om succes Vettel mogelijk te maken

Het was het toppunt van afdwingen wat Vettel daar liet zien en symbolisch voor hoe hij na twee jaar tegenstribbelen door Webber korte metten had gemaakt met zijn teamgenoot. Voor met name Helmut Marko van Red Bull was Vettel zijn absolute ster en moest alles wijken om zijn succes mogelijk te maken.

Vettel ging gretig in deze rol mee en betaalde het terug op de baan. De situatie is vergelijkbaar met de situatie waarin Max Verstappen zich nu bevindt bij het Oostenrijkse team, al is er minder sprake van een duidelijke voorkeur onder de coureurs.

De vraag die nu vooral gesteld moet worden is: waar is de Vettel van die jaren gebleven? Gepiepeld worden door een teamgenoot was hem in zijn topjaren echt niet overkomen. Dat Leclerc nu trucjes uit dat boek laat zien, zegt alles over zijn groeiende status binnen Ferrari. En het zegt ook alles over de rol die Vettel daarbij moet vervullen.

Leclerc in de rol van Vettel en Vettel in de rol van Webber. De Duitser had het zich allemaal vast heel anders voorgesteld.