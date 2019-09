Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat Charles Leclerc zondag tijdens de Grand Prix van Italië af en toe over het randje ging van het toelaatbare. De Monegask van Ferrari vocht op weg naar zijn zege op het circuit van Monza felle duels uit met Lewis Hamilton.

Leclerc stelde net na zijn enige pitstop alles in het werk om Hamilton achter zich te houden. Daarbij dwong hij de regerend wereldkampioen om eenmaal uit te wijken en even later vol op de rem te trappen om een botsing te voorkomen.

"Ik denk dat hij wel een beetje over de schreef ging", zei Wolff tegen Sky Sports. "Maar wil je hem een tijdstraf geven hier op Monza? Ik denk dat er dan rellen waren uitgebroken."

Leclerc kreeg de zwart-witte waarschuwingsvlag te zien, maar ontsnapte aan een tijdstraf. Volgens Wolff was een sanctie niet onlogisch geweest. "De stewards verkeren in de moeilijke positie dat ze de juiste beslissingen moeten nemen. Deze zijn niet altijd eenduidig."

"Het is een probleem waar we mee zitten. We willen mooie gevechten zien, maar waar trekken we de grens? Het was aan Lewis te danken dat er geen incident plaatsvond."

'Leclerc verdiende de zege'

Hoewel Wolff kritisch was over de rijstijl van Leclerc, had hij ook complimenten voor de 21-jarige coureur, die ervoor zorgde dat Ferrari voor het eerst sinds 2010 weer eens de thuisrace wist te winnen.

"Hij heeft geweldig gereden en verdiende de overwinning. We hebben onze twee coureurs volledig in de strijd geworpen en nog was het niet genoeg."

Mercedes legde met Valtteri Bottas en Hamilton wel beslag op de overige podiumplaatsen en daar kon Wolff wel mee leven.

"Ik zei al voor de race al dat ik ervoor zou tekenen als we tweede en derde zouden worden. En vanuit een wereldwijd perspectief gezien is het natuurlijk mooi dat Ferrari heeft gewonnen."