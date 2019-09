Sebastian Vettel is erg teleurgesteld over zijn zwakke optreden in de Grand Prix van Italië. De viervoudig wereldkampioen eindigde als veertiende en kreeg bovendien strafpunten op zijn licentie.

Vettel spinde in de beginfase en toucheerde Lance Stroll van Racing Point toen hij de baan weer op wilde rijden. Hij kreeg een stop-and-go-penalty en na de race ook nog eens drie strafpunten.

Die laatste sanctie heeft tot gevolg dat Vettel in totaal al negen strafpunten op zijn licentie heeft. Bij twaalf punten volgt een schorsing van één race, wat betekent dat de Duitser zich niets meer kan permitteren.

"Ik kan natuurlijk niet blij zijn met vandaag. We hadden een goede start. Ik verloor wel een positie, maar heroverde die weer en vond de aansluiting", zei een somber ogende Vettel na de race op Monza.

"Bij mij schuiver verloor ik de achterkant van mijn auto en had ik mijn auto niet meer onder controle. Zo simpel is het. Ik baalde er echt van, want daarna was de race voor mij voorbij."

Vreugde bij Sebastian Vettels teamgenoot Charles Leclerc, die de Italiaanse Grand Prix won. (Foto: Getty Images)

'Ik kon Stroll niet zien'

Zijn optreden in de thuisrace van Ferrari past in het seizoen van Vettel, die bij zijn team voorbij is gestreefd door Charles Leclerc en al een jaar zonder zege is. In de WK-stand is hij de nummer vijf.

De oud-coureur van Red Bull Racing, dit wel zes keer op het podium stond, benadrukte overigens dat hij niets kon doen aan zijn aanvaring met Stroll op Monza.

"Ik probeerde mijn auto weer in de goede richting te krijgen, maar dat ging niet zo makkelijk", zei hij. "Ik kon Stroll niet zien."

De volgende Formule 1-race is over twee weken in Singapore. Later dit jaar volgen nog de Grands Prix van Rusland, Japan, Mexico, de Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi.