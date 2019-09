Charles Leclerc is er enorm trots op dat hij de eerste Ferrari-coureur sinds Fernando Alonso is met een overwinning op het circuit van Monza. Hij was zondag van start tot finish de beste in de Italiaanse Grand Prix.

"Ik weet niet eens meer wat ik allemaal schreeuwde nadat ik over de finish kwam. Het was pure emotie en het voelde als een bevrijding", aldus de 21-jarige Monegask bij Ziggo Sport.

Leclerc is pas de vierde coureur in dertig jaar tijd die het Italiaanse Ferrari een thuiszege bezorgt. Eerder wonnen Michael Schumacher (1998, 2000, 2003 en 2006), Rubens Barrichello (2002 en 2004) en dus Alonso (2010).

Tijdens de race op Monza werd Leclerc, die vanaf poleposition vertrok, de hele tijd opgejaagd door wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes. Hij weerstond knap de druk.

"Het was een bizarre race. Ik stond continu onder druk, van de eerste tot de laatste ronde. Het was een uitputtingsslag. Mercedes was vandaag sneller dan wij", aldus Leclerc.

Charles Leclerc deelde het podium met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. (Foto: Pro Shots)

'Seizoen zal nog zwaarder gaan worden'

De Monegask is Ferrari dankbaar. "We kozen de juiste strategie en deden alles goed. Ik ben trots op het team en kijk uit naar de rest van het seizoen, al weet ik dat het nog zwaarder zal gaan worden."

Leclercs teamgenoot Sebastian Vettel kende een dramatische middag. Hij toucheerde Lance Stroll (Racing Point), kreeg een stop-and-go-penalty en eindigde buiten de top tien. Zijn actie leverde hem bovendien drie stafpunten op zijn licentie op.

De volgende Grand Prix van het Formule 1-seizoen is over twee weken in Singapore. In totaal staan er dit Formule 1-seizoen nog zeven races op het programma.