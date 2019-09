Max Verstappen houdt geen bevredigend gevoel over aan zijn achtste plek in de Italiaanse Grand Prix van zondag. De Red Bull Racing-coureur kende een aantal frustraties tijdens de race.

Verstappen begon als negentiende en voorlaatste en werkte zich dus wel op, maar had graag nog wat meer plaatsen gewonnen op het circuit van Monza.

"Ik wil gewoon weer fatsoenlijk vooraan starten, dan blijf je uit dit gezeik", zei Verstappen bij Ziggo Sport na de door Charles Leclerc gewonnen race. "Achtste is geen best resultaat, maar als je achteraan moet beginnen op dit circuit, is het gewoon lastig."

Verstappen kende een slechte start, want bij het ingaan van de eerste bocht toucheerde hij Sergio Pérez van Racing Point. Hij beschadigde zijn auto en moest direct een pitstop maken.

"Alles hoopte zich op. Ik wilde naar links, maar raakte Pérez net met mijn band. Daarom moest ik meteen naar binnen", zei de 21-jarige Nederlander over dat voorval.

Top 10 GP Italië 1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Daniel Ricciardo (Renault)

5. Nico Hülkenberg (Renault)

6. Alexander Albon (Red Bull)

7. Sergio Pérez (Racing Point)

8. Max Verstappen (Red Bull)

9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

10. Lando Norris (McLaren)

Charles Leclerc bezorgde Ferrari na negen jaar weer de zege op Monza. (Foto: Getty Images)

'Kwam er op het rechte stuk niet voorbij'

Ondanks de touché zag Verstappen nog kansen. "Maar ik zat op een gegeven moment vast achter Pérez en het was een beetje ongelukkig dat de virtual safetycar direct na mijn pitstop kwam", zei hij.

"Daarna had ik drie auto's voor me die ik eigenlijk al had ingehaald. Ik kwam er op het rechte stuk soms niet voorbij en dan houdt het gewoon op."

De volgende Grand Prix is over twee weken in Singapore, een circuit dat Verstappen en Red Bull Racing beter ligt. In totaal staan er dit Formule 1-seizoen nog zeven races op het programma.