Max Verstappen is zondag na een inhaalrace als achtste geëindigd in de Grand Prix van Italië. De winst was op het circuit van Monza voor Charles Leclerc, die vanaf poleposition was vertrokken en Ferrari de eerste thuiszege sinds 2010 bezorgde.

Verstappen begon de race vanaf de negentiende en voorlaatste startplek door een gridstraf vanwege een motorwissel. De Nederlander startte slecht, maar werkte zich aardig op en eindigde op plek acht.

In de strijd om de zege gaven Leclerc en wereldkampioen Lewis Hamilton de wedstrijd kleur. Hamilton zette continu druk, maar kon de Ferrari-rijder niet van zijn tweede zege op rij afhouden en werd na een foutje nog gepasseerd door Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel kende mede door een stop-and-go-penalty een dramatische race in Italië. De Ferrari-rijder eindigde buiten de top tien en kreeg voor zijn actie bovendien drie strafpunten op zijn licentie. Hij heeft er nu negen en balanceert daarmee op de rand van een schorsing.

In de top van de WK-stand leidt Hamilton met nog zeven races te gaan royaal met 284 punten, gevolgd door Bottas (221) en Verstappen (185). Leclerc is dankzij zijn overwinning teamgenoot Vettel voorbij: 182 om 169 punten.

Top 10 GP Italië 1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Daniel Ricciardo (Renault)

5. Nico Hülkenberg (Renault)

6. Alexander Albon (Red Bull)

7. Sergio Pérez (Racing Point)

8. Max Verstappen (Red Bull)

9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

10. Lando Norris (McLaren)

Verstappen belandde vlak na de start buiten de baan. (Foto: Getty Images)

Verstappen beschadigt auto bij start

Verstappen kende op Monza vanuit de achterhoede niet de start die hij wenste. De Red Bull-rijder kwam in de eerste meters niemand voorbij, belandde in de eerste bocht buiten de baan en liep schade op. Hij moest direct de pits in om zijn auto te voorzien van een nieuwe neus.

Een paar rondes later wachtte Ferrari-rijder Vettel eenzelfde reparatie. De viervoudig wereldkampioen schoof het gras op en toucheerde Lance Stroll (Racing Point) toen hij wilde terugkeren op de baan. Die actie leverde hem bovendien een stop-and-go-penalty van tien seconden op.

Vooraan kende ploeggenoot Leclerc vanaf pole een uitstekend begin. De winnaar van de Belgische Grand Prix slaagde erin om de Mercedessen van Hamilton en Bottas, die als tweede en derde startten, achter zich te houden.

In een poging de druk op leider Lecerc op te voeren, wisselde Hamilton in de twintigste van 53 rondes van de zachte naar de mediumband. Leclerc reageerde een ronde later door voor de harde band te kiezen en bleef de wereldkampioen voor, maar het gat tussen de twee was wel kleiner.

Uitzinnige Italiaanse fans na de overwinning van Charles Leclerc. (Foto: Pro Shots)

Bottas profiteert van misser Hamilton

Ondertussen zette Verstappen zijn inhaalrace ondanks een tweede pitstop voort. Hij passeerde onder anderen de coureurs van Williams, Haas F1 en Alfa Romeo en lag halverwege de race op plek tien. Na nog eens twee plaatsen winst kwam hij in de laatste kilometers net tekort om de zevende plek van Sergio Pérez over te nemen.

Vooraan hield Hamilton druk op Leclerc en het felle gevecht leidde bij beide coureurs tot een foutje. De miscalculatie van Hamiton betekende dat Mercedes-teamgenoot Bottas de tweede plek overnam en de Fin had zelfs nog even zicht op de zege.

Een stuurfoutje voorkwam dat hij de jacht op Leclerc echt kon openen, wat betekende dat de Italiaanse fans de eerste Ferrari-zege op Monza konden vieren sinds Fernando Alonso er negen jaar geleden de beste was.

Het Formule 1-seizoen gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Singapore, waar Verstappen op papier kansrijk is. Later komen Rusland, Japan, Mexico, de Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi nog aan bod.