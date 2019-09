Nico Rosberg houdt zich in het vervolg iets meer op de vlakte over zijn oud-collega's in de Formule 1. De wereldkampioen van 2016 kreeg veel kritiek, nadat hij zich negatief had uitgelaten over onder anderen Max Verstappen.

De Duitser werd in aanloop naar de Grand Prix van Italië hard aangepakt door Verstappen en Lewis Hamilton. Rosberg had onder meer gezegd dat Verstappen bij zijn crash in België te agressief was.

Verstappen vergeleek hem vervolgens met Jacques Villeneuve, die na zijn loopbaan vaak kritisch was over zijn ex-collega's. "Het lijkt alsof Rosberg nu telkens een tegendraadse mening wil geven." Verstappen voegde daaraan toe dat hij Rosberg "geen uitstraling" vond hebben.

Hamilton moest hard om de opmerkingen van Verstappen lachen. Hij gaf zijn vroegere teamgenoot Rosberg vervolgens een veeg uit de pan. "Wanneer coureurs stoppen, worden ze ineens kritisch. In mijn ogen zijn ze na hun loopbaan irrelevant."

'Ik vond kritiek zelf ook vreselijk'

Rosberg, die via zijn vlogs en werk als analist bij Sky Sports nog vaak op het circuit te zien is, heeft zich de kritiek aangetrokken. Hij kondigde zondag aan voortaan niet meer het achterste van zijn tong te laten zien.

"Toen ik reed, vond ik het vreselijk om via journalisten te horen te krijgen dat oud-coureurs kritisch over mij waren", zei de Duitser tegen persbureau Reuters. "In mijn geval was het vooral van David Coulthard en daar werd ik helemaal gek van. Het was oprecht vreselijk."

"En nu zit ik zelf in een situatie waarbij journalisten mijn opmerkingen verwerken. Dat kan negatief overkomen richting Lewis en Max, dus dat is een teken dat ik me een beetje aan moet passen. Ik wil die jongens niet boos maken, want ik heb veel respect voor ze."