Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft geen goed woord over voor het verloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. De Oostenrijker baalt van de spelletjes die er gespeeld werden.

In de slotfase van Q3 stonden de coureurs binnen na een crash van Alfa Romeo-rijder Kimi Räikkönen. Met nog maar weinig tijd op de klok gingen ze naar buiten voor één snelle laatste ronde.

Geen van de rijders wilde daarbij vooraan rijden, omdat dat nadelig is voor een snelle tijd. De opmerkelijke taferelen leidden er uiteindelijk toe dat bijna iedereen te laat was om een laatste ronde te mogen rijden.

"Dit zie je niet eens bij de junioren. Het probleem is dat iedereen in de slip stream wil rijden en dat leidt tot een zenuwenspel waarbij niemand als eerste naar buiten wil", aldus een gefrustreerde Wolff.

"Degenen die als eersten naar buiten gingen, vonden het nodig om langzamer te gaan rijden en de buitenbocht te nemen. Het is een beetje onvolwassen. Iedereen reed als een idioot."

Ruim na afloop van de kwalificatie kregen Carlos Sainz (McLaren), Lance Stroll (Racing Point) en Nico Hülkenberg (Renault) een waarschuwing. Zij werden door de stewards gezien als degenen die de boel ophielden in Q3.

'We gaan zondag voor meer'

Mercedes moest achter Ferrari-rijder Leclerc uiteindelijk genoegen nemen met de tweede startplek voor wereldkampioen Lewis Hamilton en de derde positie voor Valtteri Bottas.

"Als je eenmaal aan de leiding rijdt in de slotfase van de kwalificatie, dan zij het zo. Nu heeft bijna iedereen vooraan gereden. Het was Formule 1-onwaardig", aldus Wolff, die overigens niet ontevreden was over het resultaat met Mercedes.

"We wilden de schade beperken", doelde hij op concurrent Ferrari. "Als we op deze positie zouden finishen tijdens de race zou ik er voor tekenen, maar zondag gaan we voor meer."

Hamilton, die bijna vier tienden toegaf op Leclerc: "Het is gek dat iedereen de vrijheid heeft om maar positie te blijven kiezen. Dankzij een aantal rijders waren we nu te laat."

De Grand Prix van Italië begint zondag om 15.10 uur. Over twee weken reizen de Formule 1-coureurs af naar Singapore, een circuit waar Verstappen in theorie meer kans heeft op succes dan op Monza.