Charles Leclerc is ontzettend blij met zijn tweede poleposition op rij in de Formule 1. De Ferrari-rijder was de snelste in een chaotische kwalificatie voor de Grand Prix van Italië.

In Q3 op Monza wachtten bijna alle coureurs lang met het verlaten van de pits na een crash van Kimi Räikkönen, waardoor ze te laat waren om hun tijd nog te verbeteren. Leclerc had op dat moment de snelste tijd in handen.

"Het was een puinhoop in de slotfase. Ik hoopte dat ik nog een ronde kon rijden, maar gelukkig was mijn tijd genoeg", aldus de Ferrari-rijder, die vorige week in België ook vanaf pole vertrok én zijn eerste Grand Prix-zege boekte.

Het deed de 21-jarige Monegask veel om te Italiaanse supporters uit hun dak te zien gaan na zijn succes namens Ferrari op het thuiscircuit in Monza.

"Dit is ongelooflijk. Het was woensdag in Milaan al geweldig om zo veel mensen te zien en dit is waanzinnig", zei hij.

Vettel baalt van chaotisch verloop Q3

Leclercs teamgenoot Sebastian Vettel was minder blij en baalde van het chaotische einde van Q3. De viervoudige wereldkampioen moest in Monza genoegen nemen met de vierde startplek.

"Ik probeerde om er langs te komen, maar een McLaren en een Renault reden in de weg. Ik ben hier niet blij mee", mopperde de Duitser, die eerder op de dag nog de snelste was in de derde vrije training.

"Het was een rommeltje en dat had niet gemoeten. We hadden dit als team voor de sessie nog besproken met elkaar en een plan opgesteld, maar dat hebben we niet uitgevoerd."

Leclerc bezet samen zondag samen met wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes de eerste startrij. Achter het duo staan Valtteri Bottas (Mercedes) en Vettel. De Grand Prix van Italië begint om 15.10 uur.