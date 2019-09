Max Verstappen heeft ondanks zijn tegenvallende kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix een redelijk gevoel richting de race van zondag. De Red Bull Racing-rijder vertrouwt op zijn motor.

Verstappen kwam op Monza in de slotfase van Q1 van de kwalificatie de baan op, maar meldde de teamleiding van Red Bull dat hij geen vermogen had in zijn nieuwe Spec 4-motor.

In de eerste drie vrije trainingen van vrijdag en zaterdag was Verstappen zeer te spreken over de nieuwe krachtbron van Honda, die hem vooral in de long runs meer snelheid geeft.

"Ik wilde in de kwalificatie naar buiten om nog één ronde neer te zetten en te kijken hoe het ging. Daar is het helaas niet van gekomen", aldus de 21-jarige Verstappen bij Ziggo Sport.

"Verder voelt alles wel goed aan, dus ik heb op zich wel vertrouwen. Eerder vandaag tijdens de derde vrije training voelde de auto ook al goed, dus daar waren we blij mee."

Verstappen had al gridstraf

De teleurstellende kwalificatie op Monza was niet funest voor de startpositie van Verstappen, want de Nederlander had door zijn motorwissel al een gridstraf te pakken en start daardoor in de achterhoede.

Charles Leclerc vertrekt zondag voor de tweede keer op rij vanaf poleposition. Hij deelt de eerste startrij met wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes. Valterri Bottas (Mercedes) en Ferrari-rijder Sebastian Vettel vormen de tweede startrij.

De Grand Prix van Italië begint zondag om 15.10 uur. Over twee weken reizen de Formule 1-coureurs af naar Singapore, een circuit waar Verstappen in theorie meer kans heeft op succes dan op Monza.