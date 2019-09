Max Verstappen is zaterdag al in de eerste kwalificatiesessie voor de Grand Prix van Italië gestrand. De Nederlander kampte met een technisch probleem en zette geen tijd neer. Charles Leclerc veroverde poleposition op het circuit van Monza.

De 21-jarige Verstappen kwam pas in de slotfase van Q1 de baan op. De Red Bull Racing-coureur hoopte nog een tijd neer te zetten, maar hij meldde via de boordradio dat hij geen vermogen meer had in zijn nieuwe Spec 4-motor. Het is nog niet duidelijk wat daar de oorzaak van was.

De dramatische kwalificatie is wat betreft de startopstelling geen ramp voor Verstappen, want hij moet de Grand Prix van Italië zondag sowieso achteraan starten. Hij wisselde dit weekend voor de derde keer dit seizoen van motor en dat levert hem een gridstraf op.

Ferrari-coureur Leclerc reed in de chaotische derde sessie met 1.19,307 de snelste tijd en begint zondag van pole position. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (1.19,346) en Valtteri Bottas (1.19,354) beginnen de race zondag respectievelijk van de tweede en derde plek.

De top vijf werd gecompleteerd door Ferrari-coureur Sebastian Vettel (vierde in 1.19,457) en Daniel Ricciardo van Renault (vijfde in 1.19,839). Renault kende sowieso een uitstekende kwalificatie, want Nico Hülkenberg klokte in Q3 de zesde tijd.

Top 10 kwalificatie GP Italië 1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.19,307

2. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.19,346

3. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1.19,354

4. Sebastian Vettel (Ferrari) - 1.19,457

5. Daniel Ricciardo (Renault) - 1.19,839

6. Nico Hülkenberg (Renault) - 1.20,049

7. Carlos Sainz (McLaren) - 1.20,455

8. Alexander Albon (Red Bull) - geen tijd

9. Lance Stroll (Racing Point) - geen tijd

10. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) - geen tijd

Opmerkelijk tafereel in Q3

De derde en beslissende kwalificatiesessie lag tijdelijk stil door een crash van Kimi Räikkönen en dat leverde bij de hervatting een opmerkelijk tafereel op. De coureurs wachtten - op Leclerc en Carlos Sainz na - lang met het verlaten van de pits en hadden te weinig tijd over om een nieuwe tijd neer te zetten.

Net als voor de door technische problemen geplaagde Verstappen zat de kwalificatie er voor Williams-coureurs Robert Kubica en George Russell, Romain Grosjean (Haas) en Sergio Pérez (Racing Point) er na Q1 al op.

Na de tweede sessie vielen ook Toro Rosso-coureurs Pierre Gasly en Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas) en Lando Norris (McLaren) af.

De Grand Prix van Italië is de veertiende race van het seizoen en begint zondag om 15.10 uur. Later dit jaar staan nog Grands Prix in Singapore, Rusland, Japan, Mexico, de Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi op het programma.