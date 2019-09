Max Verstappen heeft zaterdag in de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Italië de tweede tijd neergezet. Ferrari-coureur Sebastian Vettel was de snelste op het circuit van Monza.

De 21-jarige Verstappen noteerde op de softbanden een tijd van 1.20,326. De Red Bull Racing-coureur hoefde daarmee alleen Vettel voor zich te dulden, die zijn snelste tijd ook op de softbanden reed (1.20,294).

Vettels teamgenoot Charles Leclerc was in de eerste twee vrije trainingen de snelste en moest nu met de vierde tijd genoegen nemen: 1.20,403. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas klokten respectievelijk de zesde (1.20,595) en derde (1.20,403) tijd.

Renault liet zich van zijn beste kant zien in de derde training. Daniel Ricciardo klokte de vijfde tijd en ziet zijn teamgenoot Nico Hülkenberg terug op de zevende plek op de ranglijst. Alexander Albon, Verstappens nieuwe teamgenoot bij Red Bull, was een halve seconde trager dan de Nederlander en klokte de achtste tijd.

Training uitgesteld door crash

De derde vrije training begon tien minuten later dan gepland. De FIA zag zich genoodzaakt de start van de sessie uit te stellen vanwege een bizarre crash in de Formule 3, waarbij de Australiër Alexander Peroni wonderbaarlijk genoeg ongedeerd bleef.

Later op zaterdag staat nog de kwalificatie op het programma (15.00 uur), maar voor Verstappen staat er dan niks op het spel. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar rijdt in Italië met de nieuwe Spec 4-motor en incasseert een gridstraf, waardoor hij zondag hoe dan ook in de achterhoede start.

De Grand Prix van Italië is de veertiende race van het seizoen en begint zondag om 15.10 uur. Later dit jaar staan nog Grands Prix in Singapore, Rusland, Japan, Mexico, de Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi op het programma.