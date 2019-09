In de Grand Prix van Italië staat zaterdag de kwalificatie (15.00 uur) op het programma. Max Verstappen rijdt voor spek en bonen, want de Nederlander begint zondag in de race hoe dan ook in de achterhoede. Volg alle verrichtingen op Monza in ons liveblog.





Kwalificatie Goedemiddag en welkom in het Formule 1-liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik houd je op de hoogte van de kwalificatie van de GP van Italië op Monza. GP Italië · Nog 1 min (Q2) - Een hele trein auto's gaat op pad en moet haast maken om op tijd over start-finish te komen. GP Italië · Nog 3 min (Q2) - De coureurs staan binnen en lijken allemaal op elkaar te wachten tot er iemand naar buiten gaat. Een tow - een slipstream van je voorganger - levert zo'n twee tienden tijdwinst op, maar kan je alleen krijgen als je niet helemaal vooraan rijdt. GP Italië · Nog 5 min (Q2) - In de gevarenzone:



10. Kvyat



11. Stroll

12. Norris

13. Giovinazzi

14. Gasly

15. Räikkönen GP Italië · Nog 10 min (Q2) - Leclerc zet vroeg in de sessie de toon en klokt de snelste tijd. In de gevarenzone:



10. Lance Stroll



11. Daniil Kvyat

12. Antonio Giovinazzi

13. Lando Norris

14. Kimi Räikkönen

15. Pierre Gasly GP Italië · Nog 15 min (Q2) - Voor het eerst dit seizoen gaat Q2 zonder Max Verstappen van start. GP Italië · FINISH (Q1) - Leclerc is het snelste (op de mediumband) en bereikt als eerste Q2. Nico Hülkenberg verrast op P2. De afvallers:



16. Romain Grosjean

17. Sergio Pérez

18. George Russell

19. Robert Kubica

-- Max Verstappen GP Italië · FINISH (Q1) - Verstappen heeft nog wel de pits gehaald, maar zet uiteindelijk geen tijd neer. De Nederlander wist al dat hij achteraan zou moeten starten, maar zal zeker hebben gehoopt dat hij in ieder geval één getimede ronde kon rijden. Een motorprobleem gooit echter roet in het eten. GP Italië · Nog 1 min (Q1) - Verstappen valt stil! De Nederlander meldt dat hij geen vermogen meer heeft. Zijn er dan toch problemen met de nieuwe krachtbron? GP Italië · Nog 2 min (Q1) - Het is voor de twintig coureurs zoeken naar een gaatje om een snelle ronde te rijden. De stand bovenaan:



Leclerc Hülkenberg Bottas Hamilton Ricciardo Vettel Albon GP Italië · Nog 4 min (Q1) - Groen! De sessie wordt hervat. Het zal een enorme drukte op de baan worden, want nog geen enkele coureur is veilig voor Q2. GP Italië · Nog 4 min (Q1) - Verstappen was vlak voor de rode vlag naar buiten gereden, maar haalde het eind van de pits niet. De Nederlander staat weer in zijn pitbox. Hij heeft nog vier minuten om een tijd neer te zetten. GP Italië · Nog 4 min (Q1) - Een technisch probleem is de oorzaak van het stilvallen van Pérez. De rode vlag lijkt van korte duur te zijn. GP Italië · Nog 4 min (Q1) - Code rood. Sergio Peréz staat met een kapotte auto langs de baan. GP Italië · Nog 6 min (Q1) - Verstappen zit wel in zijn auto en lijkt dus in ieder geval één run te gaan doen. In de gevarenzone:



15. Magnussen



16. Grosjean

17. Pérez

18. Russell

19. Kubica

20. Verstappen GP Italië · Nog 8 min (Q1) - Max Verstappen staat nog steeds binnen. Het zou ook kunnen zijn dat de Nederlander de volledige kwalificatie aan zich voorbij laat gaan. GP Italië · Nog 9 min - Nico Hülkenberg en Daniel Ricciardo zijn vooralsnog sneller dan de Ferrari's. De Renaults hebben hun tijden neergezet op de zachte band terwijl de Ferrari's op medium reden. GP Italië · Nog 11 min (Q1) - Verstappen staat altijd in de pits. Ook Bottas en Hamilton zijn nog niet op het circuit verschenen. GP Italië · Nog 15 min (Q1) - De FIA heeft vooraf aangegeven dat het 'treintje rijden' zoals dat in Spa gebeurde in Monza verboden is. Coureurs die onnodig langzaam rijden op het circuit riskeren een gridstraf. GP Italië · Nog 18 min (Q1) - De groene vlag wordt gezwaaid. De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië is onderweg. GP Italië · De FIA verwacht een droge kwalificatie. Morgen tijdens de race zou het wel kunnen gaan regenen. GP Italië · Het zou goed kunnen dat Max Verstappen vandaag geen volledige kwalificatie gaat rijden. De Nederlander weet al dat hij door een gridstraf vanwege een motorwissel achteraan zal moeten starten en kan de kwalificatie dus gebruiken als een testsessie. Zijn teamgenoot Alexander Albon incasseerde vorige week in Spa een gridstraf en staakte de strijd toen al in Q2. Ook Lando Norris en Pierre Gasly hebben net als Verstappen een gridstraf ontvangen. GP Italië · Vooruitblik F1: 'Ferrari-fans helemaal klaar met Mercedes' GP Italië · Coureurs op poleposition in Monza:



2018 - Kimi Räikkönen (Ferrari)

2017 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2014 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2013 - Sebastian Vettel (Red Bull)

2012 - Lewis Hamilton (McLaren)

2011 - Sebastian Vettel (Red Bull)

2010 - Fernando Alonso (Ferrari) GP Italië · Kwalificatieresultaten Max Verstappen in Monza:



2018 - P5

2017 - P2

2016 - P7

2015 - Geen tijd GP Italië · Alleen Vettel nipt sneller dan Verstappen in derde training GP Italië

Max Verstappen eindigt als tweede in de laatste training voor de Italiaanse Grand Prix. De Nederlander zit met zijn nieuwe Honda-motor slechts 0,032 seconden achter Sebastian Vettel. Valtteri Bottas wordt derde, Charles Leclerc vierde en Daniel Ricciardo vijfde. Lewis Hamilton completeert de top zes.