Max Verstappen is zeer te spreken over de nieuwe Honda-motor, die hij dit weekend bij de Grand Prix van Italië voor het eerst mag gebruiken. Hij begint daardoor zondag wel achteraan.

De Nederlander van Red Bull Racing kwam vrijdag bij de tweede training tot de vijfde tijd, maar was vooral te spreken over het tempo van zijn wagen in de zogenoemde long runs, waarbij het tempo in de race wordt nagebootst.

"Die waren heel positief", zei de nummer drie van de WK-stand tegen het AD. "We gaan hier vanwege mijn gridstraf toch niet meedoen in het kwalificatiegevecht, dus daar ben ik ook niet echt mee bezig geweest. We starten van achteren, dus ligt de focus meer op het racetempo."

In de ochtend kon Verstappen zich nog niet echt bezighouden met het vinden van de juiste balans, aangezien de baan daar lang te nat voor was. Pas in de slotfase kon hij met slicks het Autodromo verkennen.

'Auto was prima in balans'

Verstappen noemde de motor een "goede stap vooruit". "De auto was prima in balans. Zowel het tempo in de lange als de korte runs verrasten me positief. We waren competitief op een circuit dat ons toch niet zo heel goed ligt vanwege de lange rechte stukken. Dus dat is goed."

Door de natte omstandigheden kon hij zich wel al voorbereiden op de race van zondag, als mogelijk opnieuw regen wordt verwacht. Verstappen heeft dan ook een voorkeur voor een natte race.

"Dan hebben we een betere kans om terug door het veld naar voren op te stomen", legde hij uit. "Op het droge asfalt gaat het ook prima, maar als het nat is, ben ik nog wat sneller."

De race staat voor zondag 15.10 uur op het programma. Zaterdag worden eerst nog de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) verreden.