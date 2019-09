Charles Leclerc heeft vrijdag ook in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië de snelste tijd geklokt. De Ferrari-coureur was 's ochtends ook al de snelste. Max Verstappen kwam tot plek vijf.

Leclerc reed in de droge sessie op het circuit van Monza een snelste tijd van 1.20,978, waarmee hij WK-leider Lewis Hamilton 0,068 seconde voorbleef. De Mercedes-coureur was op zijn beurt weer iets sneller dan Sebastian Vettel.

Verstappen moest Mercedes-coureur Valtteri Bottas (vierde) nipt voor zich dulden. De coureur van Red Bull Racing reed naar een tijd van 1.21,350. Bottas was 0,003 seconde sneller. Alexander Albon kwam op 0,611 van Leclerc tot de zesde tijd. Alle snelle rondes werden op de zachte banden gereden.

Verstappen, die nog niet met de nieuwe Honda-motor in actie kwam, hoeft zich in principe niet te richten op een snelle kwalificatieronde. Hij start vanwege een gridstraf op zondag achter in het veld.

Regen zorgt niet voor overlast

In tegenstelling tot bij de ochtendtraining bleef het in de middag grotendeels droog. Het druppelde zo nu en dan, maar dat leidde niet tot al te veel oponthoud. Wel werd de sessie halverwege even stilgelegd, omdat er te veel gravel op de baan lag.

De snelste tijden werden allemaal in het eerste half uur gereden. Na de hervatting richtten vrijwel alle coureurs zich op long runs, om hun strategie voor zondag te bepalen. Ook daarin waren de Ferrari's sneller dan de concurrentie, waardoor zij als favoriet gelden voor de winst.

Zaterdag wordt om 12.00 uur de derde en laatste training afgewerkt, gevolgd door de kwalificatie om 15.00 uur. De race begint zondag om 15.10 uur.