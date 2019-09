Charles Leclerc heeft vrijdag de snelste tijd geklokt bij de Grand Prix van Italië. De Ferrari-coureur bleef op een opdrogende baan het McLaren-duo Carlos Sainz en Lando Norris voor. Max Verstappen kwam tot de zevende tijd.

Leclerc, die vorige week in Spa de eerste zege in zijn Formule 1-loopbaan boekte, ging op het razendsnelle circuit in Monza rond in 1.27,905.

De Monegask bleef op de mediumbanden Sainz 0,306 seconde voor en Norris 0,545 seconde. Dat tweetal reed hun snelste tijden op de zachtste band. WK-leider Lewis Hamilton eindigde op 0,825 seconde als vierde.

Verstappen richtte zich niet op het rijden van een razendsnelle ronde. De Nederlander start door een gridstraf zondag achter in het veld. Hij gebruikt de drie trainingen dan ook om een goede set-up voor de race te vinden en klokte vrijdag in zijn eerste training 1.30,100 als snelste tijd.

Training op natte baan verreden

De training werd aanvankelijk verreden onder drijfnatte omstandigheden, omdat het in de uren voorafgaand flink had geregend. De baan droogde steeds meer op, waardoor de coureurs in de slotfase met slicks de baan op durfden.

Leclerc was met nog acht minuten te gaan de eerste coureur die met het profielloze rubber de baan opzocht, gevolgd door zijn Ferrari-teamgenoot Sebastian Vettel.

De sessie werd liefst drie keer stilgelegd vanwege een crash van een coureur. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) en Sergio Pérez (Racing Point) raakten daarbij de muur, terwijl Pierre Gasly in zijn Toro Rosso vast kwam te staan op een kerbstone. De Fransman kon zijn weg wel weer vervolgen.

De auto's van Räikkönen en met name die van Pérez liepen schade op. In principe moeten hun wagens op tijd gerepareerd zijn voor de tweede training, die om 15.00 uur van start gaat. De derde training staat voor zaterdag 12.00 uur op het programma, gevolgd door de kwalificatie om 15.00 uur. De race begint zondag om 15.10 uur.