Max Verstappen heeft donderdag hard teruggeslagen naar Nico Rosberg. De Duitse oud-coureur had na de Grand Prix van België kritiek geleverd op de Nederlander.

"Rosberg is een beetje de nieuwe Jacques Villeneuve. Die is inmiddels wel redelijk bijgedraaid, maar het lijkt alsof Rosberg nu telkens een tegendraadse mening wil geven", zei Verstappen donderdag in op een persmoment van Red Bull in Monza tegen diverse media waaronder De Telegraaf.

In zijn podcast en op zijn YouTube-kanaal zei Rosberg deze week dat Verstappen veel te agressief was bij de start in de Grand Prix van België. Daar kwam de Limburger in de eerste bocht in aanraking met Kimi Räikkönen, waarna hij direct uitviel.

"Misschien wil Rosberg kijkers trekken? Hij roept heel vaak dit soort dingen", aldus Verstappen. "Eerder dit jaar noemde hij mij een narcist, dat vond ik wel heel extreem."

'Rosberg had als coureur meer kunnen verdienen'

Rosberg werd als coureur van Mercedes in 2016 wereldkampioen en beëindigde vervolgens abrupt zijn carrière. Sindsdien becommentarieert de 34-jarige Duitser op YouTube de Formule 1.

"Hij heeft geen uitstraling en komt nergens aan de bak. Dat is zijn probleem", zei Verstappen over Rosberg. "Hij wil geld verdienen met zijn YouTube-kanaal. Maar hij had beter coureur kunnen blijven, dan had hij veel meer kunnen verdienen."

Verstappen zegt zich verder niet druk te maken om de kritiek van Rosberg. "Het boeit me eigenlijk niks wat hij zegt in zijn filmpjes."

Verstappen staat ondanks zijn uitvalbeurt in België nog altijd derde in de WK-stand. In Italië wordt komend weekend de veertiende Grand Prix van het seizoen verreden. Verstappen krijgt vanwege de nieuwe Spec 4-motor een gridstraf en moet achteraan beginnen.

Starttijden GP Italië Eerste training: vrijdag 11.00 uur

Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Voormalig Formule 1-coureur Nico Rosberg. (Foto: Pro Shots)