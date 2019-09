Charles Leclerc hoopt binnen vijf jaar wereldkampioen te worden met Ferrari. De 21-jarige Monegask won afgelopen weekend in België zijn eerste Grand Prix.

Leclerc kreeg woensdagavond de vraag waar hij zichzelf over vijf jaar ziet. "Ik hoop nog steeds in de Formule 1, bij Ferrari. En dan ben ik wereldkampioen, dat zou perfect zijn", antwoordde hij.

"Je moet altijd hoog inzetten. Als je niet ambitieus bent, dan bereik je je doelen nooit", aldus Leclerc.

Samen met zijn teamgenoot Sebastian Vettel was Leclerc woensdag in Milaan het middelpunt van een evenement ter ere van het negentigjarig bestaan van Ferrari. Tienduizenden fans waren naar de kathedraal van Milaan gekomen om de coureurs toe te juichen.

Leclerc is bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1. Na een sterk debuutjaar bij Sauber presteert hij dit seizoen bij Ferrari gelijkwaardig aan viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel.

Leclerc, Ferrari-teambaas Mattia Binotto en Sebastian Vettel bij het Ferrari-evenement in Milaan. (Foto: Pro Shots)

Leclerc kijkt uit naar eerste Italiaanse GP in Ferrari

De coureur kijkt ernaar uit om voor het eerst in een auto van Ferrari de Italiaanse Grand Prix te rijden. Na Leclercs zege in België is Ferrari op het snelle circuit in Monza favoriet.

"De laatste maanden heb ik begrepen wat Ferrari voor de Italiaanse fans betekent", vertelde Leclerc. "Het is bijna een religie en voor mij is het een grote eer om dit merk te vertegenwoordigen."

Zondag hield Leclerc in België slechts 0,9 seconden over op Mercedes-coureur Lewis Hamilton, die in de laatste rondes nog erg dichtbij kwam. Hij verwacht komend weekend een vergelijkbare strijd.

"Met onze topsnelheid zullen we sterk zijn in de kwalificatie. Maar we moeten ook een goede racesnelheid zien te vinden. In de race zal Mercedes het ons zeker niet gemakkelijk maken."

Leclerc staat met 157 punten vijfde in de WK-stand. Leider Hamilton (268), Valtteri Bottas (203), Max Verstappen (181) en Vettel (169) staan boven hem.