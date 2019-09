Sebastian Vettel gaat zondagmiddag vanaf de vierde startplek op jacht naar zijn eerste Grand Prix-zege in ruim een jaar tijd. Hoewel succes al zo lang uitblijft, kan de Duitse liefhebber nog altijd genieten van de tradities van de Formule 1.

Met 52 Grand Prix-zeges staat Vettel derde op de eeuwige ranglijst van de Formule 1. Alleen zijn legendarische landgenoot Michael Schumacher (91) en zijn grootste rivaal Lewis Hamilton (81) wisten vaker een race te winnen.

Zijn laatste overwinning boekte Vettel iets meer dan een jaar geleden in België. De viervoudig wereldkampioen wilde vorige week op het circuit van Spa-Francorchamps niet te lang stilstaan bij het uitblijven van nieuwe zeges. "Ik denk niet in dergelijke tijdspannes", luidde zijn korte antwoord toen het onderwerp ter sprake kwam.

Dat wil niet zeggen dat Vettel tevreden is met zijn prestaties. Hij beoordeelde zijn eerste seizoenshelft met het cijfer 5. In de eerste race na de zomerpauze moest hij zijn jonge teamgenoot Charles Leclerc voor laten gaan, waarna de Monegask Ferrari de eerste zege van het seizoen bezorgde.

De 32-jarige Vettel werd zelf slechts vierde. "Ik ben blij voor het team, maar niet voor mezelf. Ik had problemen met de banden en had te weinig snelheid", keek hij terug.

Vettel won in zijn carrière 52 races, maar is al ruim een jaar zonder overwinning. (Foto: Pro Shots)

Vettel: 'Ik jaag geen roem na'

Ondanks zijn gebrek aan zeges oogt Vettel vaak opgewekt: hij lacht veel en maakt tijdens persconferenties en in gesprekken met andere coureurs grappen.

Zijn partner en hij zijn in verwachting van hun derde kind, een onderwerp dat Vettel steevast uit de media wil houden. Zo ging ook zijn bruiloft dit jaar in het weekend tussen de Grands Prix van Canada en Frankrijk vrijwel ongemerkt voorbij.

Hij is de enige Formule 1-coureur zonder Instagram-account. Sociale media leiden hem alleen maar af van waar het in zijn bestaan om draait: presteren op het circuit en een teruggetrokken privéleven.

"Ik jaag geen roem of glorie na. Ik hecht er geen waarde aan als mensen mijn gezicht of naam kennen", aldus Vettel. "Ik ben gaan racen omdat ik van de traditie in deze sport houd."

Vettel was teleurgesteld toen hij in Hongarije een standaardtrofee kreeg. (Foto: Pro Shots)

Vettel teleurgesteld vanwege standaardtrofee

"Kleine dingen kunnen voor mij een groot verschil maken", zegt Vettel, die een voorbeeld aanhaalt: "Toen ik in 2015 de Grand Prix van Hongarije won, was ik natuurlijk blij. Maar toen ik de beker kreeg, was ik teleurgesteld."

"Ik kreeg een standaardtrofee, terwijl in het verleden altijd een grote Hongaarse vaas aan de winnaar werd gegeven. Waarom moeten dit soort tradities aangepast worden? Het ergste is als de naam van de sponsor op de beker staat. Die is al overal op het circuit te zien, dus waarom ook nog op de beker?", vraagt de Ferrari-coureur zich af.

"Toen ik als klein kind naar de Formule 1 keek, vielen details als de beker voor de winnaar me al op. Al mijn helden hebben in het verleden die vaas aan het publiek getoond in Hongarije. Daarom vond ik het enorm jammer dat ik die vaas niet kreeg in 2015. Gelukkig is de traditie inmiddels in ere hersteld."

Vettel hoopt zondag in Monza een eind te maken aan een periode van ruim een jaar zonder zeges. De Grand Prix van Italië begint om 15.10 uur.

Tot zijn vreugde ontving Vettel dit jaar na zijn derde plaats in Hongarije weer een traditionele vaas. (Foto: Pro Shots)