De Grand Prix van Italië op het circuit van Monza staat nu ook officieel tot 2024 op de agenda. Er werd eind april al een principeakkoord bereikt om het aflopende contract te verlengen en dat is woensdag officieel bekrachtigd door de organisatie van de Formule 1.

De Grand Prix van Italië is de oudste race in de Formule 1. De race wordt al sinds het begin van het wereldkampioenschap in 1950 op het circuit van Monza gehouden. In 1980 werd eenmalig uitgeweken naar het circuit in Imola.

Eerder werden de contracten van de Grands Prix in Groot-Britannië (Silverstone), Mexico (Mexico-stad) en Spanje (Barcelona) al verlengd, terwijl de races in Nederland (Zandvoort) en Vietnam (Hanoi) aan de kalender werden toegevoegd.

"Dit is een van de Grands Prix die er vanaf het begin bij is", zegt voorzitter Chase Carey van de Formule 1. "De baan wordt geassocieerd met geschiedenis, snelheid en passie. Het gevoel dat je hier krijgt is uniek."

Nu de race op Monza officieel langer op de agenda blijft staan, wordt er komend jaar een recordaantal van 22 races gehouden. Het seizoen begint op 15 maart in Australië en eindigt op 29 november in Abu Dhabi.

Vanaf vrijdag wordt op Monza de eerstvolgende Grand Prix van het seizoen gehouden. De race is zondag om 15.10 uur, terwijl vrijdag om 11.00 uur en 15.00 uur de eerste twee trainingen worden verreden. Een dag later is om 12.00 uur de laatste training, gevolgd door de kwalificatie om 15.00 uur.