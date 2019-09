Max Verstappen krijgt komend weekend in de Grand Prix van Italië de nieuwe Spec 4-motor van Honda. De coureur van Red Bull Racing incasseert daardoor een gridstraf en zal achteraan moeten starten.

Ook Verstappens voormalige teamgenoot Pierre Gasly krijgt de beschikking over de nieuwe motor, zodat de coureur van Toro Rosso eveneens achteraan zal beginnen.

"We denken dat Verstappen en Gasly ondanks de gridstraffen zondag sterk kunnen presteren", zegt technisch directeur Toyohuaru Tanabe op de site van Honda.

Afgelopen weekend kregen Verstappens nieuwe teamgenoot Alexander Albon en Daniil Kvyat van Toro Rosso de nieuwe motor al. Daar maakten zij tijdens de race overigens nog geen gebruik van.

Tanabe: "In Spa hebben we waardevolle data verzameld. Daarmee hebben we enkele wijziging in de set-up doorgevoerd voor de race in Italië. We hopen het maximale potentieel uit de motor te kunnen halen en mooie resultaten te boeken."

Alle coureurs in de Formule 1 mogen per jaar straffeloos drie verschillende motoren gebruiken. Daarna volgen er gridstraffen.

Gridstraf voor Verstappen werd al verwacht

De algemene verwachting was al dat Verstappen in Italië zijn gridstraf zou incasseren. Op het circuit in Monza zijn weinig trage bochten, zodat auto's met een hoge topsnelheid in het voordeel zijn. Ferrari en Mercedes maken daardoor meer kans op de zege dan Red Bull.

De race in Singapore, die twee weken na de GP van Italië wordt gehouden, past veel beter bij de sterke punten van Red Bull. Door de gridstraf nu te incasseren, hoopt Verstappen in Singapore met zijn nieuwe motor voor de winst te kunnen gaan.

Red Bull maakt sinds dit jaar gebruik van motoren van Honda. Verstappen en de teamleiding lieten bij de start van het seizoen al weten gridstraffen voor lief te nemen als de motor zich goed ontwikkelt.

De Grand Prix van Italië begint zondag om 15.10 uur. Vrijdag zijn de eerste trainingen en zaterdag is de kwalificatie in Monza.