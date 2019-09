Op het circuit van Monza wordt komend weekend de veertiende race van het seizoen verreden. Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Italië.

Max Verstappen krijgt een nieuwe motor en incasseert daardoor een gridstraf. Een goede keuze van Red Bull Racing?

Doornbos: "Er waren natuurlijk een aantal opties, maar het is het meest logisch om de motorwissel komend weekend te doen. Als Verstappen in Italië achteraan start, dan moet hij nog wel vijfde kunnen worden."

"De Grand Prix van België van afgelopen weekend en de race in Italië zijn niet de circuits waar Red Bull op zijn sterkst is. Dan moet je gewoon punten pakken en wachten tot de races waar je wel goed bent, zoals over twee weken in Singapore. In België is het Verstappen met zijn vroege uitvalbeurt niet gelukt om die punten te pakken, dus nu moet het in Italië maar gebeuren."

Prestaties Verstappen in GP Italië 2015 (Toro Rosso): twaalfde

2016 (Red Bull): zevende

2017 (Red Bull): tiende

2018 (Red Bull): vijfde

In België kreeg Verstappens nieuwe teamgenoot Alexander Albon al een gridstraf omdat hij de nieuwe Spec 4-motor introduceerde, maar hij reed in de race uiteindelijk met een oudere motor. Wat kan daar de oorzaak van zijn geweest?

"Dat hebben ze niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat veel teams problemen met de betrouwbaarheid kregen als ze de motor opschroefden. De motoren van Robert Kubica en Sergio Pérez ploften in België en McLaren had eveneens problemen met zijn motor tijdens de race. Ik kan me voorstellen dat Red Bull voor zekerheid heeft gekozen."

Starttijden GP Italië Eerste training: vrijdag 11.00 uur

Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Na de zege in België van Charles Leclerc gaat Ferrari als favoriet naar Italië, waar de hoge topsnelheid van dat team nóg beter tot zijn recht komt. Ferrari wist negen jaar geleden voor het laatst te winnen in Italië, gaan ze een einde aan die slechte reeks maken?

"Spa en Monza zijn de circuits waar Ferrari het seizoen moest redden, want het is verder een kansloos jaar in de strijd om het kampioenschap. Een paar Grand Prix-zeges kan het seizoen nog een beetje glans geven."

"Ik ben zelf van 2004 tot en met 2009 bij de Italiaanse Grand Prix geweest en het was elke keer weer een prachtige ervaring. De fans zijn zo enorm gepassioneerd, ze beleven de race heel anders dan bijvoorbeeld Engelse of Nederlandse supporters. En Monza heeft het mooiste podium van alle circuits, daar wil je als Ferrari-coureur gewoon op staan."

Het podium in Monza hangt boven het circuit en wordt alom gezien als het mooiste in de Formule 1. (Foto: Getty Images)

Afgelopen weekend werd de Grand Prix van België overschaduwd door het fatale ongeluk van Formule 2-coureur Anthoine Hubert. Zal dit nog invloed hebben op de race in Italië?

"Ik denk zeker dat het nog wel bij de coureurs in hun hoofd zal zitten. Ik ben het helemaal eens met wat Lewis Hamilton zei. Coureurs zetten elke keer hun leven op het spel als ze in hun auto stappen en daar staan mensen te weinig bij stil."

"Toen Hamilton crashte tijdens de training in België stonden er gewoon mensen in het publiek te juichen. Dat kan écht niet, hij vloog behoorlijk hard de bandenstapel in."

Doornbos (rechts) in 2004 op het podium na een Formule 2-race in Monza. (Foto: persoonlijk archief)

Tot slot: in Monza staat vanaf de beginjaren van de Formule 1 onafgebroken op de kalender. Wat maakt dit circuit bijzonder voor de coureurs?

"Ascari en Parabolica zijn mooie bochten, waar dappere coureurs het verschil kunnen maken. In de set-up van de auto heb je hier geen keuze: iedereen gaat voor topsnelheid en rijdt daardoor met weinig downforce."

"Je zoekt daardoor constant de limiet op door zo laat mogelijk en zo min mogelijk te remmen voor de bochten, waar je maar heel weinig grip hebt. In mijn tijd bij Minardi was het best spannend om met 350 kilometer per uur op die bocht af te komen met een auto die weinig grip had. In mijn Red Bull-periode ging dat gelukkig een stuk beter."

Plattegrond van de Autodromo Nazionale Monza.