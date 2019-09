Juan Manuel Correa is overgebracht naar een ziekenhuis in Groot-Brittannië. De Formule 2-coureur raakte zaterdag zwaargewond bij het ongeluk dat Anthoine Hubert fataal werd op circuit Spa-Francorchamps.

In het Britse ziekenhuis werken gespecialiseerde artsen die Correa verder aan zijn verwondingen kunnen behandelen. De twintigjarige Amerikaan moet voorlopig op de intensive care blijven.

"Juan Manuel en zijn familie bedanken het ziekenhuis in Luik voor hun geweldige zorg en medische behandeling in de afgelopen dagen. Hij zal in Groot-Brittannië verder behandeld worden door een gespecialiseerd team van artsen", laat het management van de coureur weten.

Correa brak zaterdag beide benen en liep ook een verwonding aan de ruggengraat op. De in Ecuador geboren Amerikaan knalde met een snelheid van zo'n 270 kilometer per uur tegen Hubert aan, die vlak daarvoor tegen de vangrail was gereden.

Hubert overleed kort na het ongeval en Correa werd naar een ziekenhuis in Luik gebracht, waar hij een vier uur durende operatie onderging.

Komend weekend staat in Italië het op twee na laatste raceweekend in de Formule 2 op het programma. Sauber Junior Team heeft nog niet bekendgemaakt of en wie Correa gaat vervangen.

BWT Arden, de renstal van Hubert, zal geen vervanger voor de verongelukte Fransman inzetten. De auto van Trident-coureur Giuliano Alesi, die eveneens bij de crash betrokken was, is voor onderzoek in België achtergebleven. Alesi zal in Monza de auto van zijn Trident-teamgenoot Ralph Boschung besturen, de Zwitser komt niet in actie.