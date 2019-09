Max Verstappen is blij dat hij zich komend weekend na een teleurstellende Belgische Grand Prix al kan revancheren in het Italiaanse Monza.

De Nederlander viel zondag op Spa-Francorchamps in de eerste ronde uit na een incident met Kimi Räikkönen. Het weekend op het befaamde circuit had een dag eerder al een inktzwarte rand gekregen door de dood van Formule 2-coureur Anthoine Hubert.

"Het was in Spa een weekend met gemengde gevoelens en het zet de dingen zeker in perspectief", aldus Verstappen op zijn eigen site. "Maar ik ben blij dat we back-to-backraces hebben, zodat we komend weekend meteen weer aan de bak kunnen."

Verstappen zal op hogesnelheidscircuit Monza waarschijnlijk een gridstraf voor een motorwissel incasseren. Motorleverancier Honda heeft een nieuwe krachtbron voor de zevenvoudig Grand Prix-winnaar klaarstaan.

Max Verstappen viel zondag tijdens de Grand Prix van België al vroeg uit. (Foto: Pro Shots)

'Monza wordt uitdaging'

Omdat Red Bull zelf verwacht meer kans te maken op een zege in Singapore - die Grand Prix staat over twee weken op het programma - dan in Monza, lijkt het aannemelijk dat Verstappen komend weekend gebruikmaakt van de nieuwe motor. Omdat hij al het maximaal aantal krachtbronnen heeft ingezet, zal hij daardoor achteraan moeten starten.

"Monza is een supersnelle baan. Dat maakt het leuk om te rijden, maar het zal ook een uitdaging voor ons zijn. Net als Spa is het voor ons niet het beste circuit op de kalender", doelt Verstappen op de lange rechte stukken, die zowel Monza als Spa kenmerken.

"Ik vind de hogesnelheidssecties het mooist. Vooral het goed nemen van de laatste bocht is niet gemakkelijk, maar als dat lukt, voelt dat erg goed."

Het Grand Prix-weekend in Italië gaat vrijdag om 11.00 uur van start met de eerste vrije training. De kwalificatie staat zaterdag om 15.00 uur op het programma. Zondag om 15.10 uur doven de lichten voor de race.