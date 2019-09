Christian Horner is erg tevreden met het optreden van Alexander Albon in zijn eerste race voor Red Bull Racing. De 23-jarige Thai eindigde als vijfde, nadat hij door een gridstraf als zeventiende moest starten.

"Ik ben erg onder de indruk van Alex' prestatie dit hele weekend. Hij heeft een geweldige inhaalrace laten zien in zijn eerste race voor ons", zegt Horner op de website van het team.

"Hij was wat voorzichtig in het begin, maar na zijn pitstop kwam hij echt goed op gang. Hij liet enkele geweldige passeeracties zien", doelde Horner op fraaie inhaalmanoeuvres van Albon ten opzichte van Daniel Ricciardo en Sergio Pérez.

Albon werd in de zomerstop overgeheveld van zusterteam Toro Rosso om de tegenvallend presterende Pierre Gasly te vervangen. Hij krijgt tot eind dit jaar de kans om zich te bewijzen, daarna maakt Red Bull een keuze uit Albon, Gasly en Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat. Deze coureur wordt teamgenoot van Max Verstappen in 2020.

Albon geniet van debuutrace

Albon keek zelf eveneens tevreden terug op zijn debuutrace voor het topteam. "Ik was aan het begin van het weekend behoorlijk zenuwachtig. Als je vooraf had gezegd dat ik vijfde zou worden, dan was ik erg blij geweest."

"Ik heb erg van deze race genoten", zei de coureur. "Er zijn natuurlijk nog genoeg onderdelen waarop ik moet verbeteren."

Daarmee doelde Albon vooral op zijn moeizame start. "Ik zal voor de race van komende zondag in Monza met het team gaan zitten om te kunnen begrijpen wat er misging."

Ook Verstappen had moeizame start

Net als Albon had ook Verstappen een zwakke start, die hij in de eerste bocht probeerde te compenseren. Dat liep verkeerd af, want Verstappen botste met Kimi Räikkönen en viel direct uit.

Horner omschreef het moment als een "race-incident" en nam de jonge Nederlander niets kwalijk. "Hij heeft meer dan twintig races op rij in de top vijf gereden. Het is gewoon pech dat die serie nu ten einde komt in zijn thuisrace."

Verstappen krijgt komend weekend in Monza een nieuwe kans. De Grand Prix van Italië begint zondag om 15.10 uur.