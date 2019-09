Hoewel de samenwerking tussen Red Bull Racing en Honda in 2019 naar tevredenheid verloopt, liet het Grand Prix-weekend in het Belgische Spa-Francorchamps ook zien dat de Japanse motorbouwer nog veel werk te verrichten heeft.

"We moeten Spa en Monza even doorkomen en dan gaan we er weer voor", zei Max Verstappen zaterdag na de kwalificatie op Spa realistisch. Meedoen om de poleposition, zoals hij een race eerder in Hongarije nog succesvol deed, zat er niet in. Er zitten nog te weinig paardenkrachten in zijn motor.

Honda had wel een nieuwe krachtbron meegenomen naar de Belgische Ardennen, al komt die pas komend weekend in Italië in de auto van de Nederlander. Het zijn kleine stapjes voorwaarts, zei Toyoharu Tanabe van de Japanse fabrikant.

"Het doel van de Spec 4-motor is betere prestaties. Ik heb al vaker gezegd dat we nog een gat naar onze concurrenten te dichten hebben. Honda moet de motor verbeteren", stelde de Japanner vast.

Max Verstappen viel direct na de start uit. (Foto: Getty Images)

Waarom ging het de afgelopen races zo goed met Red Bull en Verstappen?

Sinds de Grand Prix in Oostenrijk kreeg het seizoen van de Limburger een kickstart, waarna vaak werd gezegd dat het zo fijn is dat Verstappen na jaren ellende met Renault nu over een goede krachtbron beschikt.

Maar die stap voorwaarts bij Red Bull was vooral te danken aan de aerodynamische afdeling van Adrian Newey. De nieuwe voorvleugel die debuteerde op de Red Bull Ring bracht de RB15 tot leven.

De vleugel vooraan de auto doet veel meer dan alleen neerwaartse kracht genereren. Ook de effectiviteit van de aerodynamica verderop op de auto wordt ermee bepaald. Het is een van de belangrijkste onderdelen op de Red Bull.

Volgens teambaas Christian Horner bracht de update in Oostenrijk zijn team vooral terug naar het niveau dat Red Bull eind 2018 had, toen Verstappen met name in Mexico en Brazilië de snelste auto had.

Niet alleen Honda heeft een gat te dichten

Terug naar Spa: dit circuit wordt in de Formule 1 omschreven als power sensitive; door de lange delen waarin de auto's vol gas rijden, is motorvermogen cruciaal.

Verstappen dichtte zich vooraf al geen grote kansen toe, net als komende week op Monza. De Honda is een zeer betrouwbare motor en er zit veel verbetering in de pijplijn, maar ze zijn er nog lang niet. Vooral de Ferrari-krachtbron heeft een straatlengte voorsprong.



Het voordeel voor Red Bull is dat ook Mercedes problemen heeft met topsnelheid, waardoor de leiders in het constructeurskampioenschap in Monza wellicht bij te houden zijn. Lewis Hamilton kijkt daarom niet echt uit naar de Italiaanse Grand Prix. "Ik verwacht dat Ferrari daar een geweldig weekend heeft", verwees de WK-leider naar het grote snelheidsvoordeel van de Scuderia.

"Ik ga het team vragen of we binnen een week tijd nog iets aan onze topsnelheid kunnen verbeteren", glimlachte de Brit zondag na de race op Spa, wetende dat dit onrealistisch is. "Maar onze bandenslijtage is wel lager, dus misschien hebben we nog een kans."

In Singapore zijn de winstkansen weer reëel

Na zijn uitvalbeurt op Spa wordt Monza voor Verstappen weer een 'uitzitweekend', zeker als hij daar naar verwachting de nieuwe Spec 4-motor krijgt en dus door een gridstraf achteraan moet starten.

Het voordeel is dat de Nederlander vervolgens met een verse krachtbron kan afreizen naar het bochtige stratencircuit in Singapore, waar winnen met een nieuwe motor opeens weer heel reëel is.

Het helpt ook om nog even te kijken naar McLaren, dat zondag op Spa beide auto's zag uitvallen door problemen met hun Renault-motor. Teambaas Cyril Abiteboul pochte vrijdag nog dat zijn motoren tegenwoordig veel meer power hebben, maar een beetje betrouwbaarheid is ook wel handig.