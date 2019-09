Sebastian Vettel beleefde zondag een zware Belgische Grand Prix. De Duitser zag zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc winnen, terwijl hijzelf geplaagd werd door flinke bandenslijtage en als vierde finishte.

Ferrari zag zich genoodzaakt om de viervoudig wereldkampioen vroeg binnen te halen voor zijn enige pitstop, om zo de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor te blijven.

"Die stop was te vroeg", blikte Vettel na afloop terug, "Het werd me al snel duidelijk dat ik op de mediumbanden de finish niet ging halen. Meedoen aan het gevecht vooraan zat er dus niet in."

Het is voor Vettel inmiddels een jaar geleden dat hij zijn laatste overwinning boekte. Door zijn problemen met de banden kon hij nu niet anders dan zijn teamgenoot Leclerc helpen om de eerste zege van Ferrari van 2019 binnen te halen. Die opzet slaagde.

"Je denkt uiteraard altijd eerst aan je eigen prestaties, dus ik ben nog steeds niet blij", gaf Vettel toe. "Maar ik ben wel blij voor het team en voor Charles. Ik heb geprobeerd zo lang mogelijk als een wegblokkering voor Lewis Hamilton te rijden en Leclerc een mooie voorsprong te geven. Uiteindelijk was het net genoeg."

Ferrari pakte dankzij Charles Leclerc de eerste overwinning van 2019 (Foto: Pro Shots)

'Vettel is normaal goed in sparen van de banden'

Vettel weet nog niet waarom zijn banden zo veel sneller sleten dan die van Leclerc. Ook teambaas Mattia Binotto van Ferrari tast hierover nog in het duister.

"Het heeft in ieder geval iets te maken met de afstelling. Sebastian is normaal juist erg sterk in banden sparen", reageerde de Italiaanse teambaas. "Misschien glij ik meer dan Charles, daar lijkt het wel op", analyseerde Vettel het probleem.

De Duitser heeft voor de volgende Grand Prix in Italië, die komend weekend al wordt verreden, naar eigen zeggen nog wat huiswerk te doen. Zeker omdat Ferrari daar weer een grote kanshebber is.

"Op circuits met veel rechte stukken is onze auto erg sterk, dus ik denk dat we snel gaan zijn op Monza", aldus de 32-jarige coureur, die stelt dat de thuisrace op het circuit bij Milaan de belangrijkste van het jaar is. "Nu Charles heeft gewonnen, hoop ik dat er nog meer mensen komen."