Daniel Ricciardo was zondag blij dat de Belgische Grand Prix voorbij was, omdat hij zich erg slecht voelde na de dood van Anthoine Hubert op zaterdag. Ook andere coureurs stonden na afloop van de race stil bij het fatale ongeluk.

"Ik weet dat het raar is, maar racen was vandaag de beste manier om respect te tonen", stelde de Renault-coureur na afloop op Spa-Francorchamps. "Toch ben ik blij dat deze race over is."

Hubert overleed na de hoofdrace van de Formule 2 op zaterdagmiddag. De 22-jarige Fransman - die deel uitmaakte van het talentenprogramma van Renault - raakte betrokken bij een zware crash in het snelle Raidillon-gedeelte. Zijn dood drukte een zware stempel op het Grand Prix-weekend.

"Ik denk eerlijk gezegd niet dat iemand hier vandaag wilde zijn, of wilde racen", zei Ricciardo. "Ik spreek natuurlijk voor mezelf, maar ik weet dat ik niet de enige ben."

De Australiër werd al in de eerste bocht geraakt door een andere coureur, waarna zijn Renault lichte schade opliep. Hij reed daardoor een anonieme race en werd veertiende.

Voorafgaand aan de GP van België was er een minuut stilte. (Foto: Pro Shots)

Leclerc vond het lastig om weer door Raidillon te gaan

WK-leider Lewis Hamilton stelde tijdens de persconferentie dat hij er ondanks de indrukwekkende minuut stilte voorafgaand aan de race niet veel moeite mee had om zich te concentreren. "Ik kom altijd in een soort zone tijdens de race, dat gaat bij mij heel makkelijk."

Winnaar Charles Leclerc vond het wel lastig om nog te moeten racen op een baan waar hij een van zijn goede vrienden was kwijtgeraakt.

"Het was niet makkelijk om mijn helm dicht te doen en zelf door die bocht te gaan waar hij een dag eerder dodelijk is gecrasht. Maar je moet het toch doen. Je doet gewoon je best."

Winnaar Charles Leclerc wees na race naar de hemel. (Foto: Pro Shots)

'Familie Hubert sterker dan wij allemaal'

De aanblik van de broer en moeder van Hubert tijdens de minuut stilte overtuigde Ricciardo ervan om gewoon te gaan racen. De avond voor de Grand Prix twijfelde de voormalige teamgenoot van Max Verstappen daar nog aan.

"Je vraagt je toch af of dit het allemaal waard is. Maar toen ik zijn familie zag op het circuit, gaf me dat veel kracht", vertelde Ricciardo.

"Ik weet goed niet wat ik daarvan moet zeggen. Mijn petje afnemen voor de familie is niet genoeg. Ik kan me niet voorstellen hoe het voor ze moet zijn. Ze waren vandaag sterker dan wie dan ook hier."

Anthoine Hubert is slechts 22 jaar oud geworden. (Foto: Getty Images)

'FIA doet veel aan veiligheid'

Door de dodelijke crash komt de veiligheid in de autosport opnieuw onder een vergrootglas te liggen. Hamilton heeft geen twijfels bij de ontwikkelingen om het gevaar zo veel mogelijk uit de sport te verdrijven.

"De FIA heeft al heel veel gedaan aan de veiligheid, zeker toen Charlie Whiting er nog was", prees de regerend wereldkampioen het werk van de in maart overleden wedstrijdleider. "Dus we blijven gewoon in die richting doorgaan."

Ook Leclerc prees de organisatie van de Formule 1, die veiligheid altijd hoog op de prioriteitenlijst heeft staan. Zo werd in 2018 nog de halo geïntroduceerd om het hoofd van de coureur beter te beschermen. Exact een jaar geleden kon de Monegask door dit veiligheidsmiddel een crash met Fernando Alonso ongeschonden navertellen.

"Maar het blijft een gevaarlijke sport", benadrukte de kersverse Grand Prix-winnaar. "En er zullen altijd gevaarlijke bochten blijven."

De GP van België was de dertiende race van dit seizoen. Volgende week staat op Monza de GP van Italië op het programma.