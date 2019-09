Charles Leclerc heeft zijn overwinning in de Grand Prix van België zondag opgedragen aan de een dag eerder overleden Anthoine Hubert. De coureur van Ferrari kon vanwege het fatale ongeluk nauwelijks genieten van de eerste zege in zijn carrière.

"Ik heb van dit moment gedroomd sinds ik een klein kind was. Maar nu is het moeilijk om ervan te genieten", zei de 21-jarige Leclerc, die naar de hemel wees toen hij uit zijn auto stapte. "Ik wil mijn zege opdragen aan Anthoine."

Leclerc reed van jongs af aan tegen de één jaar oudere Hubert, die zaterdag verongelukte in de Formule 2-race op Spa-Francorchamps, kort nadat Leclerc daar poleposition had gepakt. "Ik ben een vriend kwijtgeraakt. Dit weekend zal me altijd bijblijven" zei Leclerc.

Door het overlijden van Hubert had de podiumceremonie in Spa had een sober karakter. De winnaar liet het spuiten met champagne achterwege.

De podiumceremonie kende een sober karakter. (Foto: Pro Shots)

Leclerc vormde groepje vrienden met Franse generatiegenoten

Leclerc, die geboren werd in Monaco, vormde met zijn Franse generatiegenoten, onder wie Hubert, een clubje vrienden.

"Het verliezen van Anthoine brengt me terug naar 2015, toen ik met hem, Pierre Gasly en Esteban Ocon droomde van het halen van de Formule 1", herinnerde Leclerc zich.

De Ferrari-coureur vond het nog lastig om te beseffen dat hij zijn eerste zege in de Formule 1 binnen heeft. "Misschien dat het over een week of drie doordringt", zei hij met een glimlach.

Leclerc wees naar de hemel toen hij uit zijn auto stapte. (Foto: Pro Shots)

Hamilton voerde druk in slotfase op

In de slotfase van de race op Spa-Francorchamps voerde Lewis Hamilton de druk steeds verder op. Leclercs banden waren bijna versleten en de WK-leider verscheen met zijn Mercedes steeds nadrukkelijker in de spiegels van de Ferrari.

"Ik werd door het team steeds op de hoogte gehouden", blikte de winnaar terug. "Ondertussen probeerde ik er alles aan te doen om zo min mogelijk last te hebben van de bandenslijtage. Ik denk niet dat de race nog een ronde langer had moeten duren, want Lewis zat aan het einde wel heel dichtbij.

De zege van Leclerc was pas de eerste overwinning van Ferrari dit seizoen. Volgende wordt geracet in Italië en dat is de veertiende Grand Prix van dit jaar.