Charles Leclerc heeft zondag de Grand Prix van België gewonnen. Max Verstappen viel na een touché met Kimi Räikkönen in de eerste bocht al vroeg uit op Circuit Spa-Francorchamps.

Voor de 21-jarige Leclerc is het de eerste overwinning in zijn carrière. Ferrari boekte bovendien zijn eerste zege in een moeizaam seizoen, waarin tot zondag alleen Verstappen tweemaal de hegemonie van Mercedes wist te doorbreken.

WK-leider Lewis Hamilton legde vlak achter Leclerc namens Mercedes beslag op de tweede plaats en zijn teamgenoot Valtteri Bottas mocht als nummer drie ook naar het podium.

Ferrari-coureur Sebastian Vettel werd vierde en Alexander Albon reed in zijn debuutrace voor Red Bull naar een verdienstelijke vijfde plaats. De nieuwe teamgenoot van Verstappen moest door een motorwissel in de achterhoede starten.

De zege van Leclerc komt een dag na het overlijden van Formule 2-coureur Anthoine Hubert. De Fransman was een goede vriend van de Monegask, die zijn zege over de boordradio opdroeg aan Hubert. "Deze zege is voor Anthoine. Het is moeilijk om van de zege te genieten in een weekend als dit."

Hamilton leidt in de WK-stand met 268 punten, voor Bottas (203), Verstappen (181), Vettel (169) en Leclerc (157).

Top 10 GP België 1. Leclerc (Ferrari) 25 punten

2. Hamilton (Mercedes) 18 punten

3. Bottas (Mercedes) 15 punten

4. Vettel (Ferrari) 12 punten +1

5. Albon (Red Bull) 10 punten

6. Pérez (Racing Point) 8 punten

7. Kvyat (Toro Rosso) 6 punten

8. Hülkenberg (Renault) 4 punten

9. Gasly (Toro Rosso) 2 punten

10. Stroll (Racing Point) 1 punt

Leclerc na afloop op het podium met Hamilton en Bottas. (Foto: Pro Shots)

Verstappen valt al in eerste ronde uit

Met de snelste tijd in de kwalificatie op zaterdag legde Leclerc de basis voor zijn zege op zondag in België. Hij ging van pole van start in België en behield de leiding. Hamilton wist Vettel te passeren, maar de Duitser heroverde de tweede plek al snel.

Daarachter viel Verstappen direct uit. In de eerste bocht botste hij met Räikkönen en kort daarna brak de ophanging van zijn voorwiel af, waarna de Nederlander van Red Bull van de baan schoot. De Fin moest vanwege schade aan zijn Alfa Romeo twee pitstops maken, maar kon de race vervolgen.

De safetycar moest de baan op komen om de auto van Verstappen van het circuit te verwijderen. In de openingsfase viel ook Carlos Sainz van McLaren uit met een motorprobleem.

Toeschouwers brengen eerbetoon aan Hubert

Door het uitvallen van Verstappen was direct duidelijk dat Ferrari alleen met Mercedes om de zege ging strijden. Van de vier coureurs van die twee teams maakte Vettel als eerste een pitstop.

Kort daarna brachten de 70.000 toeschouwers in Spa in de negentiende ronde met een staande ovatie een eerbetoon aan de zaterdag verongelukte Anthoine Hubert. De Fransman reed met startnummer 19.

Huberts goede vriend Leclerc maakte drie rondes later zijn pitstop en kwam achter Vettel als vierde de baan weer op. Daardoor kwam Hamilton aan de leiding, maar de Brit liet een ronde later zijn banden wisselen.

Hamilton viel terug naar de vierde plek en Bottas leidde twee rondes lang, tot ook hij een pitstop maakte en Ferrari met Vettel en Leclerc weer de nummer één en twee op de baan had.

Toeschouwers nemen voor de start een minuut stilte in acht voor de overleden Hubert. (Foto: Pro Shots)

Vettel krijgt opdracht Leclerc voor te laten

In de 27e ronde kreeg Vettel opdracht om zijn jongere teamgenoot voorbij te laten. Leclerc reed op dat moment snellere rondetijden dan de Duitser.

Leclerc reed enkele seconden weg bij Vettel, die de strijd aan moest gaan om de tweede plek met Hamilton. Op het moment dat de Brit er voorbij wist te gaan, had Leclerc een voorsprong van 6,5 seconden op de vijfvoudig wereldkampioen.

Hamilton naderde in de slotrondes nog tot op minder dan twee seconden, maar een echte aanval bleef uit waardoor de zege van Leclerc niet meer in gevaar kwam.

Charles Leclerc op weg naar zijn eerste zege. (Foto: Pro Shots)

Giovinazzi en Norris vallen uit in slotronde

Vettel moest op het einde nog een tweede pitstop maken, waardoor Bottas met tien rondes te gaan de derde plek in handen kreeg. Op zijn verse banden pakte de Vettel nog wel een extra WK-punt met de snelste ronde.

Vanuit de achterhoede reed Albon naar een verdienstelijke vijfde plek, onder meer dankzij een fraaie inhaalactie ten opzichte van Renault-coureur Daniel Ricciardo.

In de slotronde schoot Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi hard in de bandenstapel en strandde Lando Norris terwijl hij op de vijfde plek reed met een technisch probleem.

Mede daardoor pakte de naar Toro Rosso teruggezette Pierre Gasly met de negende plek ook nog twee WK-punten.

Albon (l) reed na een knappe inhaalrace naar de vijfde plek. (Foto: Pro Shots)