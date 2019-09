Max Verstappen neemt Kimi Räikkönen niets kwalijk, nadat de Nederlander en de Fin elkaar zondag raakten in de eerste bocht van de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps. De Red Bull-coureur viel daardoor vroeg uit in de race.

"Ik kwam slecht weg, we hadden een beetje wielspin", blikte Verstappen kort na zijn uitvalbeurt terug op de start.

"Daarna probeerde ik de binnenkant aan te houden. Ik denk dat Kimi dacht dat hij al voorbij mij was. Ik remde iets later en hij nam gewoon zijn normale lijn de bocht in. Toen kon ik geen kant meer op", vervolgde de Limburger, die beaamde dat de aanrijding met Räikkönen als een race-incident moet worden gezien.

"Ja, vind ik wel. Kimi deed het niet expres. Dit is racen, het is best normaal dat dit soort dingen gebeuren."

(Voor gebruikers van de mobiele app: klik op de tweet voor een video van de botsing tussen Verstappen en Räikkönen)

Räikkönen reed plotseling op twee wielen

Door de schade die Verstappen aan de voorkant van zijn auto opliep, schoot hij enkele honderden meters verderop van de baan. Met tienduizenden landgenoten langs de baan was de race voor hem daardoor al vroeg voorbij.

Räikkönen liep bij de botsing ook schade op, maar kan de race wel vervolgen. De Fin zei dat hij niet goed kon zien wat gebeurde en herinnert zich alleen dat hij opeens geraakt werd. "Toen reed ik plotseling op twee wielen", aldus Räikkönen. "Ik heb nog niet teruggezien wat gebeurd is, dus het is moeilijk om te zeggen wiens schuld het was."

De Alfa Romeo-coureur zag Verstappen niet komen, omdat hij vrij abrupt in de remmen moest voor een Mercedes voor hem. "Die nam een erg krappe lijn, dus ik moest erg afremmen. Daarom heb ik hem niet gezien."

De moeder en broer van Hubert waren aanwezig bij de minuut stilte. (Foto: Pro Shots)

Relativeren makkelijk door dodelijk ongeluk Hubert

Mede door de schade finishte Räikkönen slechts als zestiende in de GP, die vooraf werd gegaan door een minuut stilte voor de zaterdag overleden Fransman Anthoine Hubert. De Fransman kwam om na een crash in de Formule 2-race op Spa-Francorchamps.

Verstappen kende de 22-jarige Hubert uit zijn tijd in de karts. Hij kon zijn vroege uitvalbeurt en tegenvallende bezoek aan de Belgische Ardennen daardoor makkelijk relativeren. "Dan maakt dit allemaal niet zo veel uit, nee. Een slecht weekend."

De race in België werd gewonnen door Charles Leclerc. De jonge coureur van Ferrari boekte zijn eerste overwinning ooit in de Formule 1 en droeg die op aan Hubert.