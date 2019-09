Max Verstappen is zondag al in de eerste ronde van de Grand Prix van België uitgevallen. De coureur van Red Bull Racing botste in de eerste bocht met Kimi Räikkönen.

Verstappen kende vanaf de vijfde plaats een slechte start en werd ingehaald door Räikkönen en Sergio Pérez. In de eerste bocht probeerde de Nederlander het duo weer te passeren in de binnenbocht, waarbij hij de Fin aanreed.

Verstappen had schade aan de voorkant van zijn auto en twee bochten verderop brak de ophanging van zijn voorwiel af, waardoor hij in de bandenstapel terechtkwam.

"Bij de start had ik wat wielspin", zei Verstappen tegen Ziggo Sport. "Ik denk dat Kimi me niet gezien heeft. Helaas, maar het is niet anders."

Door de uitvalbeurt komt er een einde aan een serie van 21 races waarbij Verstappen steeds minimaal vijfde werd. De laatste keer dat de Limburger de finish niet haalde, was vorig jaar in Hongarije.

Ook Sainz valt direct uit

De Spanjaard Carlos Sainz viel op Circuit van Spa-Francorchamps eveneens uit in de openingsfase. De coureur van McLaren moest na vier rondes stoppen wegens een motorprobleem.

Räikkönen moest na het contact met Verstappen twee pitstops maken om de schade aan zijn auto te herstellen, maar kon de race vanuit de achterhoede wel vervolgen.