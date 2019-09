Lewis Hamilton en Sebastian Vettel vinden dat de Formule 1 meer moet doen om klimaatvriendelijkheid en milieubewustzijn te promoten. De meervoudig wereldkampioenen zouden graag zien dat hun sport hierin een leidende rol inneemt.

"Ik heb hier drie plastic flesjes staan", zegt Hamilton met een ernstige blik na een persconferentie op Spa-Francorchamps. "Ik ga ze niet openen, maar iemand anders wel. Dan wordt het weer afval en er komt al zoveel afval uit een Formule 1-weekend."

Vettel ziet zijn sport als een internationaal platform, waardoor er veel meer zou moeten worden gedaan voor dit voor de Duitser "zeer belangrijke onderwerp".

"Alleen maar laten zien hoe efficiënt onze motoren met de brandstof omgaan is niet genoeg", stelt de Ferrari-coureur. "Helaas ga je veel van de technologie in onze auto nooit in een straatauto zien. Dus kun je je afvragen wat het nut ervan is."

Hamilton wil dat de koolstofvoetafdruk en het afvalverbruik van een GP-weekend omlaag wordt gebracht (Foto: Pro Shots)

'Het is een zeer serieuze zaak'

Volgens de viervoudig wereldkampioen gaat het niet alleen om wat er op de baan gebeurt. "Het is een zeer serieuze zaak. Formule 1 kan veel meer doen en zou een voorbeeldrol moeten vervullen."

De organisatie achter de koningsklasse probeert wel de koolstofvoetafdruk van de sport omlaag te brengen, stelt Hamilton. "Ik weet niet precies wat de plannen zijn, maar tot nu hebben we echt nog helemaal niets gedaan." De Brit voegt toe dat er vooral onder het bewind van de voormalige baas Bernie Ecclestone weinig aandacht was voor milieu en klimaat.

"Maar het roer gaat nu langzaam om. Voorheen hadden we V8 en V10-motoren, maar onze huidige krachtbronnen gebruiken over een raceafstand een derde minder brandstof", benadrukt de WK-leider.

De Formule 1 gebruikt sinds 2014 hybride-motoren die het brandstofverbruik sterk hebben teruggebracht. (Foto: Pro Shots)

Hamilton voert binnen Mercedes druk op voor verandering

Toch benadrukt Hamilton dat er nog veel meer moet gebeuren tijdens de Grand Prix-weekenden. "Ik probeer Ross Brawn en zijn team aan te moedigen om dingen te veranderen", zegt de Mercedes-coureur, die ook graag ziet dat zijn eigen renstal daar een leidende rol in neemt.

Eerder in zijn loopbaan vloog Hamilton nog de wereld over in zijn privéjet, maar dat toestel heeft hij verkocht. Hij stelde eerder veel duurzamer te willen leven en houdt er tegenwoordig een veganistisch dieet op na.

De Engelsman voert nu de druk op binnen Mercedes om milieuvriendelijker en klimaatbewuster te gaan werken. "Dus hopelijk zien we snel positieve veranderingen van onze kant", besluit hij.