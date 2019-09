Formule 2-coureur Nyck de Vries is behoorlijk aangedaan door het overlijden van zijn collega Anthoine Hubert. De Nederlander reed zaterdag aan de leiding toen de 22-jarige Fransman verongelukte op Circuit Spa-Francorchamps.

"Ongeloof overheerst bij mij. Ik kan het allemaal nog niet bevatten", zegt De Vries zondag tegen De Telegraaf. "Toen ik vanochtend op het circuit kwam, de foto's van Anthoine zag hangen en de sfeer in de paddock voelde, begon het langzamerhand door te dringen."

De Vries kende de verongelukte Fransman goed. "Anthoine was een extreem aardig en sociaal persoon. Ik kon hartstikke goed met hem opschieten. Iedereen in de paddock kent elkaar al van jongs af aan."

"Natuurlijk is iedereen er voor zichzelf en strijden we tot het uiterste, maar op dit moment zie je wel dat het een grote familie is en dat iedereen elkaar steunt", zei de Nederlandse coureur.

De moeder en broer van Anthoine Hubert tijdens een minuut stilte op Circuit Spa-Francorchamps. (Foto: Pro Shots)

De Vries merkte niets van ongeluk

De Vries reed in de tweede ronde aan de leiding toen het fatale ongeluk achter hem gebeurde. "Ik heb er helemaal niks van meegekregen. Toen we de pitstraat in kwamen, wist ik nog niet wie erbij betrokken waren."

De 24-jarige Fries, die aan de leiding gaat in het klassement van de Formule 2, had er alle begrip voor dat de hoofdrace van zaterdag gestaakt werd en dat de sprintrace van zondag niet doorging vanwege het overlijden van Hubert.

"Ik denk dat het een juiste beslissing is. Persoonlijk denk ik dat ze de Formule 3-race ook hadden moeten cancelen, uit respect voor Anthoine en zijn nabestaanden." Hubert werd vorig jaar kampioen in de GP3.

Formule 2-coureur Nyck de Vries. (Foto: VI Images)

'Dit had op elk circuit kunnen gebeuren'

Hubert raakte zaterdag de vangrail, nadat hij was uitgeweken voor de gespinde Giuliano Alesi. Vervolgens reed Juan Manuel Correa op volle snelheid in de zijkant van Huberts wagen. De twintigjarige Amerikaan ligt met twee gebroken benen in het ziekenhuis.

"Dit ongeval heeft niets te maken met het circuit in Francorchamps", zei circuitwoordvoerder Stijn De Boever op de Belgische zender Radio 1. "Het had op elk circuit kunnen gebeuren."

"De manier en de impact van het ongeluk - het ging heel erg snel - waren heel onfortuinlijk. Raceauto's zijn erg sterk gebouwd, maar bij zo'n impact met 200 kilometer per uur heb je geen kans."

De Formule 1-race op Spa-Francorchamps gaat zondag wel door. De medewerkers van alle teams dragen een rouwband en kort voor de start (15.10 uur) wordt er een minuut stilte in acht genomen.