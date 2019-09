Alexander Albon voelt door zijn gridstraf iets minder druk om direct goed te presteren als coureur van Red Bull Racing. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen start zondag door een motorwissel vanaf de zeventiende plaats in de Belgische Grand Prix.

Albon is een van de vele coureurs die een nieuwe motor gebruikt op Spa-Francorchamps. Omdat zijn voorganger Pierre Gasly al drie Honda-motoren in gebruik had, begint de Britse Thai direct met een gridstraf. Er mogen straffeloos maar drie motoren per seizoen worden gebruikt.

"Je kunt wel zeggen dat het de druk er een beetje vanaf haalt", zei de 22-jarige Albon zaterdag na de kwalificatie op Spa-Francorchamps. "Maar ik zou dingen niet echt anders gedaan hebben."

Uiteindelijk had Albon liever voluit de kwalificatie gereden. "Dat is toch wat elke coureur wil", legde hij uit. Nu deed de Red Bull-coureur het rustig aan, omdat hij toch achteraan zou starten.

"We hebben niet alles gepusht voor de kwalificatie, want we waren meer bezig met zondag", aldus Albon.

Zoeken naar de grip op kwalificatiesnelheid

Hij moest wel even wennen om met zijn auto op kwalificatiesnelheid te rijden. "Vooral omdat ik eigenlijk alleen nog maar langere runs had gereden. Het was even zoeken waar de limiet van de grip lag. Maar ik was best blij met mijn uiteindelijke ronde."

Albon focust zich in zijn eerste race voor het hoofdteam van Red Bull vooral op het scoren van WK-punten. De in Londen geboren coureur heeft er in zijn eerste twaalf races zestien vergaard.

"Maar wil ik vooral finishen", voegde hij eraan toe. Om zich naar voren te werken, ziet het jeugdige talent nog wel wat obstakels, omdat zijn auto topsnelheid tekortkomt. "Er zitten een paar auto's voor me die vrij snel zijn op de rechte stukken."

Alexander Albon voor Charles Leclerc in de Ferrari. (Foto: Pro Shots)

Banden gedragen zich op Red Bull anders dan bij Toro Rosso

Albon moest in de trainingen nog wel erg wennen aan zijn nieuwe auto. "De langere runs op vrijdag waren niet makkelijk en ook de derde vrije training begon lastig, maar ik begon wel steeds beter te begrijpen hoe ik met deze auto de banden goed moet houden. Dat is echt anders dan bij de Toro Rosso."

Het managen van de Pirelli-banden wordt ook in de 44 ronden durende race op Spa zijn grootste punt van aandacht. "Nu ik in de race door het veld moet gaan, wordt het wel zaak daar goed op te letten, maar dat hoort erbij."

De Grand Prix van België begint om 15.10 uur. Voorafgaand is er een minuut stilte voor de zaterdag op Spa verongelukte coureur Anthoine Hubert.