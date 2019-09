De Formule 1-organisatie heeft voor zondag voorafgaand aan de Belgische Grand Prix van Spa-Francorchamps een minuut stilte ingelast om de Franse Formule 2-coureur Anthoine Hubert te herdenken.

Over verdere aanpassingen van het programma en andere vormen van herdenking wordt nog overlegd, laat de organiserende autosportfederatie FIA weten. Door de sprintrace van de Formule 2 werd zaterdag al een streep gezet.

De 22-jarige Hubert kwam zaterdag om het leven bij een zware crash tijdens de hoofdrace op het circuit in de Belgische Ardennen. Hij raakte in de tweede ronde van de baan in het snelle Raidillon-gedeelte van Spa.

De Amerikaan Juan Manuel Correa raakte de auto van de Fransman vervolgens op hoge snelheid vol in de zijkant. Hubert werd nog naar een ziekenhuis overgebracht, maar daar konden artsen niets meer voor hem betekenen.

Correa is met succes geopereerd en ligt in stabiele toestand op de intensive care in Luik. Hij heeft gebroken benen en een pijnlijke rug, meldt zijn team zondag in een verklaring.

Ook minuut stilte voorafgaand aan Formule 3-race

In de ochtenduren van zondag reden de voertuigen van de marshalls en de aanwezige ambulances al een ereronde over het circuit van Spa om Hubert te eren.

Voorafgaand aan de Formule 3-race die om 11.00 uur begon was ook al een minuut stilte door de coureurs uit die klasse. De moeder en broer van Hubert waren hier bij, net als veel coureurs en teambazen uit de Formule 2 en Formule 1.

'Racen met pijn in het hart'

De Grand Prix van België start om 15.10 uur. "Dat doen we met pijn in het hart", laat de Formule 1 weten.

"Net als voor Anthoine is racen onze passie en onze droom. Dus vandaag racen we voor hem. En we blijven hem voor altijd eren."