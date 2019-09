Formule 2-coureur Juan Manuel Correa is met succes geopereerd en ligt in stabiele toestand op de intensive care. De Amerikaan was zaterdag betrokken bij de fatale crash van Anthonie Hubert op het circuit van Spa-Francorchamps.

De twintigjarige Correa kwam tijdens de tweede ronde van de hoofdrace van de Formule 2 hard in botsing met de twee jaar oudere Hubert, wiens auto in meerdere stukken brak. Hubert overleed niet veel later in het ziekenhuis.

Sauber Junior Team-rijder Correa heeft gebroken benen en een pijnlijke rug, meldt zijn team zondag in een verklaring. "Zijn situatie is momenteel stabiel", staat in het bericht.

"Hij is per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is geopereerd. Tot die tijd was Juan Manuel de hele tijd bij kennis."

De auto van Correa kwam bij de crash ondersteboven op de baan terecht. De wedstrijdorganisatie legde de race logischerwijs meteen stil en besloot na een aantal minuten de race definitief te staken.

Later werd de keuze gemaakt om de sprintrace van zondag van het programma te schrappen. De Formule 1-race op het circuit van Spa-Francorchamps gaat om 15.10 uur wel door en wordt voorafgegaan door een minuut stilte.