Hoge topsnelheid, weinig langzame bochten: het Circuit Spa-Francorchamps biedt de juiste ingrediënten voor het team van Ferrari om eindelijk de eerste zege van 2019 te pakken. Maar is de kans op de winst wel echt zo groot voor Charles Leclerc en Sebastian Vettel? Er zit meer dan één mogelijke kink in de kabel.

Racepace Mercedes kan beter uitpakken

Uit de analyse van de Formule 1 van de vrije trainingen op vrijdag blijkt dat het racetempo dat Mercedes over een lange reeks ronden neer kan leggen beter is dan Ferrari. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zouden met name op de mediumband ongeveer een halve seconde sneller zijn dan Ferrari.

Als dit uitkomt, is er een factor die Vettel en Leclerc kan helpen: de positie op de baan. De topsnelheid van de SF90 is dusdanig hoger dan die van de Mercedes dat het nog lastig kan zijn voor bijvoorbeeld Hamilton om een aanval in te zetten.

Op Spa wordt met weinig neerwaartse kracht gereden, waardoor de luchtweerstand van de auto's lager is. Er is minder drag, zoals dat in Formule 1-termen heet.

Het gevolg hiervan is dat het drs-systeem, waarmee de achtervleugel kan worden geopend als een coureur binnen een seconde van zijn voorganger rijdt, ook minder effectief is. Kort gezegd heeft een auto dus meer 'eigen' snelheid nodig om een aanval in te zetten.

Racepace, gat naar snelste rondetijd (Bron: Formule 1) Mercedes: 0,0 seconden

Ferrari: 0,5 seconde

Red Bull: 0,8 seconde

Racing Point: 1,3 seconden

Renault: 1,4 seconden

McLaren: 1,6 seconden

Alfa Romeo: 1,7 seconden

Toro Rosso: 1,9 seconden

Williams: 2,7 seconden

Strategie Mercedes doorgaans beter dan plan Ferrari

Mercedes heeft doorgaans nog een andere troef achter de hand. Strategisch gezien functioneert de pitmuur van het Duitse team (waar eigenlijk vooral Britten werken) beter dan die van Ferrari. Als Mercedes inderdaad sneller is, maar klem komt te zitten achter Vettel en of Leclerc, dan kan een goed geplande undercut al volstaan.

Undercut is een andere vaste Formule 1-term, die inhoudt dat de achterliggende coureur een of meerdere ronden eerder een pitstop maakt dan zijn concurrent, om vervolgens met versere banden een paar snelle tijden neer te zetten. Als de andere coureur dan naar binnen duikt voor nieuw rubber, is de maker van de undercut er vaak voorbij.

Om het te verwachten surplus aan racepace te benutten, zal Mercedes wel snel voorbij Ferrari moeten om de eigen strategie niet in de war te schoppen.

Waarom heeft de Mercedes een hogere racepace?

Hoewel de Ferrari met lege tanks in de kwalificatie als een speer gaat, is de situatie in de race anders. Een coureur mag maximaal 110 kilo brandstof meenemen en dat heeft zijn effect op met name de banden.



De auto van Mercedes is hierbij minder belastend voor de banden, waardoor de coureurs over een langere tijd snelle rondetijden kunnen rijden. Ferrari heeft wel een voordeel, zo stipte Max Verstappen aan: omdat ze toch heel snel gaan op het rechte stuk, kunnen ze het rustiger aan doen in de bochten om zo de banden enigszins te ontzien.

De topsnelheid van Ferrari is essentieel voor de goede rondetijden, maar kan in de race ook als verdediging dienen tegen een snellere Mercedes (Foto: ANP)

Wat kan Red Bull doen op Spa?

Omdat Verstappen vrijdag met een oudere motor uit zijn huidige pool van drie reed, is Red Bull de grote onbekende. Op basis van de door Alexander Albon en Verstappen gereden ronden, wordt de racepace van Red Bull berekend op 0,8 seconde langzamer dan die van Mercedes en 0,3 seconde langzamer dan Ferrari. Verstappen zei vrijdag zelf dat het nog wel sneller kan.

Op de zaterdag werd de Nederlander vooral gehinderd door een probleem met zijn Honda-motor, maar daar zou hij tijdens de race geen last meer van moeten hebben. Verstappen verwacht dat Red Bull Mercedes redelijk bij moet kunnen benen, maar dat Ferrari te ver weg is of onmogelijk in te halen is door hun hoge topsnelheid.

Snelste tijd per soort band (Bron: Pirelli) Soft: Charles Leclerc - 1.42,519

Medium: Charles Leclerc - 1.45,377

Hard: George Russel - 1.52,128

Dit zijn de te verwachten strategieën

Bandenleverancier Pirelli verwacht dat een strategie met één pitstop het snelste zal zijn: na een stint op de rode zachte band tussen ronde 18 en 22 binnenkomen voor een set mediums en dan door naar de finish.

De tweede optie is een tweestopper, met de eerste stop in ronde 15 voor een nieuwe set softs en een tweede stop na weer 15 ronden, om dan uiteraard naar de medium te gaan. De race op het 7 kilometer lange circuit duurt 44 ronden.

Kleine kans op een bui boven Spa-Francorchamps

Het Belgische meteorologische instituut KMI voorspelt een kleine kans op lichte regen op zondag in het oosten van het land. Die kans op regen is het grootst in de namiddag, dus mogelijk aan het einde van de Grand Prix of daarna.

De temperaturen liggen hoe dan ook een stuk lager dan eerder het geval was in het weekend, iets dat doorgaans de snelheid van de Mercedes ten goede komt.