In de autosportwereld is met verslagenheid gereageerd op de dood van Formule 2-coureur Anthoine Hubert. De 22-jarige Fransman raakte zaterdag betrokken bij een zwaar ongeval tijdens de race op het circuit van Spa-Francorchamps en overleed in het ziekenhuis.

"Totaal geschokt door het tragische ongeluk van Anthoine Hubert, vreselijk", schrijft Max Verstappen op Twitter. "Mijn gedachten zijn bij hem, zijn familie, vrienden, team en geliefden."

Lewis Hamilton noemt Hubert op Instagram "een held". "Hij nam het risico om zijn dromen na te jagen", aldus de vijfvoudig wereldkampioen Formule 1. "Ik ben zo bedroefd dat dit is gebeurd."

"Als iemand van jullie denkt dat wat wij doen veilig is, dan zit je er naast. Alle coureurs wagen hun leven als ze de baan op gaan en dat wordt niet genoeg gewaardeerd."

'Hij was een geweldige racer'

Hubert, die vorig jaar kampioen werd in de GP3, reed zaterdag tijdens de Belgische Formule 2-race vol in de vangrail, waarna zijn auto doormidden brak na een harde botsing met Juan Manuel Correa.

Hubert werd na eerste hulp van het toegesnelde ambulancepersoneel naar een ziekenhuis gebracht in de buurt van Spa-Francorchamps, maar daar konden artsen zijn leven niet meer redden. De toestand van Correa is stabiel.

"Rust in vrede, Anthoine", schrijft Formule 1-coureur Antonio Giovinazzi op Twitter. "Geen woorden. Condoleances aan Anthoines familie en vrienden, rust in vrede", zegt McLaren-coureur Carlos Sainz. Ook oud-coureur Pedro de la Rosa brengt zijn condoleances over. "Hij was een geweldige racer."

'We hebben jaren op de circuits gestreden'

Williams-coureur George Russell, die met Hubert in de GP3 reed, deelde een foto van hemzelf en Hubert op het podium, met de tekst: "Ik kan het niet geloven. RIP, mijn vriend".

Charles Leclerc deelde eveneens een foto van Hubert en hemzelf, met de tekst: "Kan het niet geloven. Rust in vrede."

Huberts landgenoot Esteban Ocon, die reservecoureur is bij Mercedes, kende de Formule 2-coureur al van jongs af aan. "Ik kan het niet geloven", zegt Ocon. "We hadden dezelfde leeftijd en zijn samen begonnen met racen. We hebben jaren op de circuits gestreden."

'Mijn gedachten zijn bij alle betrokken'

Het Formule 1-team van Haas spreekt van "zeer tragisch nieuws". "Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden van Hubert, maar ook naar zijn team Arden, Renault (waar Hubert onder contract stond, red.) en de hele Formule 2-gemeenschap."

Hubert was bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 2, nadat hij de afgelopen jaren in diverse raceklassen actief was. In 2016 reed de coureur in de Formule 3 voor het Nederlandse team Van Amersfoort Racing. "Oh mijn god, nee", reageert het team. "We zijn aangeslagen en zeer bedroefd."

"Ik kan het niet geloven en heb er geen woorden voor", laat de Nederlandse Formule 3-coureur Richard Verschoor weten. "Mijn gedachten zijn bij alle betrokken en vooral bij zijn familie."

'Een groot talent is veel te jong weggerukt'

Toyoharu Tanabe van motorbouwer Honda is diep geraakt door het overlijden van Hubert. "Namens de hele Honda Motor Company brengen wij onze condoleances over aan zijn familie en vrienden."

Voormalig Formule 1-coureur en analist Karun Chandhok spreekt van "verschrikkelijk nieuws". "Een groot talent is veel te jong weggerukt."

Vanwege het overlijden van Hubert gaat de Formule 2-sprintrace zondag op het circuit van Spa-Francorchamps niet door. De Formule 1-race wordt wel verreden en gaat om 15.10 uur van start.