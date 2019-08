Anthoine Hubert is zaterdag overleden bij een zware crash in de Formule 2-race bij de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. De 22-jarige Franse coureur van BWT Arden reed vol in de vangrail, waarna zijn auto doormidden brak na een harde botsing met Juan Manuel Correa.

Hubert werd na eerste hulp van het toegesnelde ambulancepersoneel naar een ziekenhuis gebracht in de buurt van Spa-Francorchamps, maar daar konden artsen zijn leven niet meer redden.

Correa ligt in het ziekenhuis, maar zijn toestand is stabiel. De twintigjarige Amerikaan van Sauber Junior Team raakte Hubert met een behoorlijke snelheid, waarna zijn wagen ondersteboven op het wegdek lag.

Hubert belandde al in de tweede ronde op onverklaarbare wijze in de vangrail, waarna naast Correa ook Giuliano Alesi en Marino Sato uitvielen, maar zij konden hun auto op eigen kracht verlaten.

Nyck de Vries was niet betrokken bij de crash van Hubert. De Nederlander van ART Grand Prix vertrok vanaf poleposition en zag het ongeluk vlak achter zich gebeuren.

De auto van Anthoine Hubert na zijn crash in België. (Foto: Pro Shots)

Race werd definitief gestaakt na ongeluk

De wedstrijdorganisatie legde de race logischerwijs meteen stil na de crash en besloot na een aantal minuten om de race definitief te staken en niet af te laten maken.

De sprintrace van zondag - zaterdag was de hoofdrace - is vanwege de dood van Hubert afgelast. De Formule 1-race gaat wel gewoon door en gaat om 15.10 uur van start op Spa-Francorchamps.

Hubert is regerend kampioen in de GP3 en was dit seizoen voor het eerst actief in de Formule 2. Hij won de sprintrace in Monaco én in Frankrijk en staat op de achtste plaats in de WK-stand.

De Vries gaat na acht van de in totaal elf Grands Prix aan de leiding in de WK-stand. Hij heeft dertig punten voorsprong op zijn voornaamste concurrent, de Canadees Nicholas Latifi (196 om 166 punten).