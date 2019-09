Charles Leclerc heeft zondag naast winnen nog een belangrijk doel tijdens de Grand Prix van België, die hij van poleposition start. De Ferrari-coureur wil vooral ervaring opdoen met aan de leiding rijden en zich daar comfortabel bij voelen.

De 21-jarige Monegask pakte op Spa-Francorchamps de derde poleposition uit zijn loopbaan en was in zijn nopjes met zijn ronde van 1.42,519.

"Het voelt echt geweldig", glimlachte Leclerc tijdens de persconferentie na de kwalificatie. "Het was echt nog wel lastig, want de start van de ronde begon steeds rommelig door alle langzaam rijdende auto's. Maar uiteindelijk kreeg ik het voor elkaar."

De jongeling van Ferrari was de afgelopen tijd niet tevreden over zijn kwalificaties, maar heeft daar naar eigen zeggen aan gewerkt. "Ik heb mijn best gedaan om dat te verbeteren ja. Ik denk dat het werkt."

Verloren duel met Vettel in Hongarije geanalyseerd

Nu wil Leclerc nog aan zijn races werken, zeker nadat hij in Hongarije werd verslagen door zijn teamgenoot Sebastian Vettel. De ervaren Duitser was op de Hungaroring beter met zijn banden omgegaan en streefde zijn teammaat in de slotfase voorbij.

"Ik heb geanalyseerd waarom Sebastian sneller was in Hongarije. Daar ligt nog werk voor mij. Ik heb al wat dingen aangepast", verklaarde Leclerc. "Nu gaan we zondag zien of het is verbeterd."

Hoewel de eerste startplaats het Ferrari-talent een grote kans biedt om zijn eerste zege te pakken, is hij nog niet helemaal zeker van zijn winstkansen.

"In de racesimulatie zijn we niet sneller dan Mercedes, dus ik weet nog niet hoe het gaat lopen. Het gat zal morgen niet weer zeven tienden zijn. We gaan in ieder geval alles geven", besloot Leclerc vastberaden.